Jadlog registra crescimento de operações já no início de agosto Necessidade de cumprir os prazos de entregas por meio de parceiros logísticos privados colabora com o aumento de demanda. Entregas para pequenos e médios varejistas aumenta 50% Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/08/2024 - 10h46 (Atualizado em 12/08/2024 - 10h46 ) ‌



Rede Pickup da Jadlog no Brasil compreende mais de 4 mil comércios parceiros de bairro Alessandro Couto

A tendência de os marketplaces e lojistas de e-commerce priorizarem a jornada do consumidor com entregas dentro do prazo, contratando parceiros logísticos privados, se acentuou no início de agosto, diante da retomada das atividades econômicas após as férias escolares, e já se reflete na maior demanda de serviços da Jadlog, uma das maiores empresas de transportes de cargas fracionadas do Brasil e uma das principais operadoras logísticas do comércio eletrônico.

Além de registrar crescimento de volume de cargas de grandes varejistas e marketplaces do comércio eletrônico no período, a transportadora vem identificando um aumento do número de cadastros e de despachos na plataforma própria Jadlog Entregas, que atende pequenos e médios varejistas, incluindo os microempreendedores digitais pessoa física, que utilizam a solução para os envios dos produtos vendidos pela internet.

“As transportadoras privadas estão menos sujeitas a paralisações de trabalhadores, de modo que os clientes varejistas conseguem ter mais previsibilidade de entrega de um produto vendido pelo e-commerce, no cenário em que o cumprimento de prazos tornou-se uma condição para a boa experiência do consumidor”, observa Bruno Tortorello, CEO da Jadlog.

A Jadlog Entregas passou de 10 mil para cerca de 15 mil usuários cadastrados, com pequenos e médios varejistas cuidando diretamente dos despachos pela internet para entrega dos produtos vendidos no e-commerce. Na plataforma, o usuário consegue simular o frete, rastrear a encomenda e ainda analisar os envios. Após essa etapa virtual, o varejista leva as mercadorias no ponto Pickup mais próximo de sua residência ou local de trabalho, sem filas ou burocracia.

“A plataforma representa o acesso do pequeno e-commerce às grandes transportadoras, o que traz mais competitividade aos fretes e eficiência nas entregas, independentemente da quantidade de encomendas despachadas”, observa Tortorello, lembrando que o número de sellers que vendem pela internet através de site próprio, redes sociais e marketplaces está em franco crescimento.

A rede de pontos Pickup da Jadlog compreende mais de 4 mil comércios parceiros de bairro espalhados pelos principais centros do Brasil e representa a solução OOH (Out of Home, ou fora de casa) da transportadora. Adicionalmente, os pontos Pickup realizam a logística reversa de varejistas de todos os tamanhos do e-commerce.

A Jadlog também opera com a solução de home delivery ou de distribuição porta a porta, para o B2C e B2B, na qual conta com mais de 500 franquias e 17 filiais pelo País, que realizam coletas e entregas, além da matriz em São Paulo.

Sobre a Jadlog

Uma das maiores empresas de logística e transportes de cargas expressas fracionadas do País com mais de 18 anos no mercado. Em janeiro de 2017 se associou com a Geopost, a maior rede de entrega de encomendas internacionais da Europa, que adquiriu 98% da empresa. Destacando-se no mercado pela rapidez e qualidade de seus serviços, a Jadlog dispõe de uma das maiores estruturas de distribuição porta a porta de encomendas do Brasil.

Através de sua rede de franquias, com mais de 500 unidades espalhadas por todas as capitais, Distrito Federal e principais cidades, a empresa atende todos os municípios brasileiros. Em pesquisas recentes realizadas pela Olist e ABCOMM, a empresa foi eleita a transportadora privada mais utilizada pelos Market Places. A Jadlog utiliza toda a aviação comercial e cargueira do país. A frota terrestre dedicada é formada por mais de 2,3 mil caminhões e carretas e 4,7 mil utilitários.