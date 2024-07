Japan Airlines concretiza pedido de aeronaves A350-900s e A321neo Os novos A350-900s se juntarão à frota A350 da transportadora que atende rotas internacionais, enquanto o A321neo operará em serviços domésticos dentro do Japão Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 19h37 (Atualizado em 23/07/2024 - 19h37 ) ‌



JAL: pedido por 20 aeronaves widebody A350-900 e 11 A321neo Divulgação Airbus

A Japan Airlines (JAL) assinou um pedido firme com a Airbus para 20 aeronaves widebody A350-900 e 11 A321neo de corredor único, finalizando um compromisso anunciado no início deste ano.

O pedido foi anunciado no Farnborough Air Show 2024 durante uma cerimônia de assinatura com Yukio Nakagawa, diretor executivo e vice-presidente sênior de compras da Japan Airlines, e Christian Scherer, diretor executivo de aeronaves comerciais da Airbus.

Os novos A350-900s se juntarão à frota A350 da transportadora que atende rotas internacionais, enquanto o A321neo operará em serviços domésticos dentro do Japão. Até o momento, a JAL encomendou um total de 52 A350s, com 18 em serviço. O contrato do A321neo representa o primeiro pedido da JAL para a linha de produtos de corredor único da Airbus.

O Diretor Executivo e Vice-Presidente Sênior de Aquisições da Japan Airlines, Yukio Nakagawa, disse: “Estamos muito satisfeitos por termos assinado o pedido firme para a introdução de A350s adicionais e novos A321s. Aceleraremos a introdução de aeronaves de última geração e com baixo consumo de combustível para fornecer aos nossos passageiros um serviço excelente e reduzir as emissões de CO₂. Acreditamos que esta introdução adicional de aeronaves Airbus aprofundará ainda mais nossa parceria.”

O CEO do negócio de aeronaves comerciais da Airbus, Christian Scherer, disse: “Agradecemos à Japan Airlines por depositar sua confiança mais uma vez no A350. Além disso, celebramos um novo marco em nossa parceria com a companhia aérea após seu pedido do A321neo. Estamos comprometidos em fornecer nosso suporte total à Japan Airlines à medida que sua crescente frota é implantada em mais rotas em sua rede, tanto doméstica quanto internacionalmente.”

O A350 é a aeronave widebody mais moderna e eficiente do mundo e o líder de longo alcance na categoria de 300-410 assentos. O design totalmente novo do A350 inclui tecnologias de ponta e aerodinâmica, proporcionando padrões inigualáveis de eficiência e conforto. Até o final de junho de 2024, a Família A350 havia conquistado mais de 1.300 pedidos firmes de 60 clientes em todo o mundo, tornando-a uma das aeronaves widebody mais bem-sucedidas de todos os tempos.

O A321neo é o maior membro da família A320neo mais vendida da Airbus, oferecendo alcance e desempenho incomparáveis. Ao incorporar motores de nova geração e Sharklets, o A321neo traz uma redução de ruído de 50% e mais de 20% de economia de combustível e redução de CO₂ em comparação com aeronaves de corredor único da geração anterior, ao mesmo tempo em que maximiza o conforto dos passageiros na cabine de corredor único mais ampla do céu. Até o momento, mais de 6.400 A321neos foram encomendados por mais de 90 clientes em todo o mundo.

Assim como todas as aeronaves Airbus, a aeronave A350 já é capaz de operar com até 50% de Combustível de Aviação Sustentável (SAF). A Airbus tem como meta ter sua aeronave com capacidade de até 100% de SAF até 2030.

