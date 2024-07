JetSMART celebra marca de 30 milhões de passageiros e frota de 40 aeronaves em oito anos Com 26 voos internacionais e 55 operações domésticas, a companhia aérea realizou o sonho de seis milhões de pessoas de voar pela primeira vez Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2024 - 13h22 (Atualizado em 25/07/2024 - 13h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

JetSMART comemora oito anos de conectividade e crescimento na América do Sul Divulgação JetSMART

Hoje (25), a JetSMART Airlines comemora seu oitavo aniversário com um recorde de mais de 30 milhões de passageiros transportados. Durante esse tempo, a companhia aérea Ultra Low Cost, que começou como uma startup, posicionou-se como a maior e mais moderna da região e consolidou sua presença na América do Sul com 40 aeronaves e mais de 80 rotas, em oito mercados.

O CEO e fundador da JetSMART, Estuardo Ortiz, disse: “Entramos em uma nova etapa na JetSMART, atingindo uma escala significativa ao atender oito países e operar em quatro mercados domésticos. Nos tornamos a maior companhia aérea de Ultra Low Cost da América do Sul, com a frota mais nova das Américas e a quinta mais nova do mundo, além de ter uma das menores pegadas de carbono do setor. Em julho de 2022, há dois anos, iniciamos um crescimento acelerado para compensar o tempo perdido durante a pandemia e capitalizar as oportunidades que surgiram dela. Neste mês de julho de 2024, pela primeira vez, ultrapassaremos um milhão de passageiros em um único mês, mais que o dobro do que atingimos em julho de 2022. Desde então, adicionamos uma média de um avião por mês, passando de 17 para os 40 que temos atualmente. Soubemos aproveitar as crises, antecipar e ser rápidos e flexíveis, o que nos permitiu expandir para o Peru e a Colômbia.”

Entre os maiores marcos da companhia aérea este ano está a abertura de operações domésticas na Colômbia, que se junta às operações mais maduras na Argentina, Chile e Peru. Com o recente lançamento da rota para San Andrés, a companhia aérea chegou a 15 rotas no país cafeeiro, sendo uma contribuição e uma solução para a crescente demanda por conexão na área.

“A missão da JetSMART de conectar pessoas está mais viva do que nunca. Desde o primeiro dia, assumimos sem medo o desafio de criar um novo paradigma, levando a experiência de voar para aqueles que antes não podiam pagar, melhorando a conectividade entre os países da região e unir as famílias. Hoje vemos como isso está se materializando: dos mais de 30 milhões de passageiros, 6 milhões voaram pela primeira vez graças ao acesso oferecido pelo nosso modelo Ultra Low Cost”, continuou Ortiz.

Publicidade

A companhia aérea mantém um compromisso de longo prazo com a América do Sul e planeja operar com mais de 100 aeronaves até 2028, com as quais espera continuar crescendo e estimulando o mercado. Essa expansão aproveitará o alto potencial de crescimento da região e as oportunidades em termos turísticos e econômicos dos países que atende.

Nestes oito anos, a JetSMART teve crescimento constante, refletido em um aumento de 23% no número de passageiros em comparação com o ano passado e um impressionante aumento de 233% desde 2019. A companhia aérea continuará focada em oferecer mais acesso a serviços aéreos para seus clientes, reforçando seu compromisso de conectar pessoas e quebrar barreiras sob um modelo disruptivo e transformador.

Publicidade

No Brasil, a JetSMART oferece nove voos diretos. As duas rotas mais recentes, anunciadas em abril, são Curitiba-Santiago (Sazonal) e Curitiba-Buenos Aires. As duas operações somam-se a outras sete rotas que conectam Florianópolis com Buenos Aires e Santiago do Chile; Rio de Janeiro com Santiago, Buenos Aires e Montevidéu; e São Paulo e Foz do Iguaçu (PR) também com Santiago.

Além disso, JetSMART tem 16 opções de voos de conexão do Brasil para outros destinos, incluindo; São Paulo a Lima, Buenos Aires, Concepción e Puerto Montt, todos via Santiago do Chile. Do Rio de Janeiro tem voos para Iquique, Calama, Antofagasta, Concepción e Puerto Montt também com conexão em Santiago. Além de seus voos do Rio de Janeiro para Mendoza e Lima com conexão em Buenos Aires. De Curitiba para Lima, e Antofagasta e Calama. Finalmente, de Florianópolis para Concepción via Santiago ou para Lima via Buenos Aires.

Publicidade

A companhia aérea reafirmou seu compromisso com a sustentabilidade e a proteção ambiental. Suas aeronaves eficientes reduzem a pegada de carbono e os designs em suas caudas buscam aumentar a conscientização sobre a biodiversidade da América do Sul. “Na JetSMART, valorizamos profundamente a natureza e os habitats em cada destino. Os animais em nossas caudas não são apenas um design; são uma declaração do nosso compromisso com a proteção da biodiversidade”, concluiu Estuardo Ortiz.

Sobre a JetSMART

Fundada em 2016, a JetSMART Airlines é a mais nova e maior companhia aérea de ultrabaixo custo da América do Sul, com operações domésticas no Chile, Argentina, Peru e Colômbia, mais de 70 rotas em toda a região com serviços para Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai, que tem transportou mais de 26 milhões de passageiros na região.

A JetSMART possui uma frota completamente nova de Airbus A320 e A321. Além disso, possui dois prêmios SKYTRAX como melhor companhia aérea de baixo custo em 2021 e 2023, dois anos consecutivos em primeiro lugar no Prêmio Nacional de Satisfação do Cliente no Chile na categoria Companhia Aérea concedido pela organização sem fins lucrativos Procalidad, e é reconhecida com o Airline Strategy Awards 2023, que premia a excelência na execução da estratégia nos últimos 12 meses e demonstra sucesso após este período. Junto com isso, a ch Aviation reconheceu a JetSMART como a companhia aérea com a frota de aeronaves mais jovem da América do Sul e a quinta mais nova do mundo, com idade média de suas aeronaves de 2,95 anos, no “Prêmio ch-aviation World’s Youngest Aircraft Fleet”.

Os clientes JetSMART se beneficiam de uma extensa rede de rotas ponto a ponto, incluindo diversas rotas SMART, conectando cidades secundárias em voos diretos na região e oferecendo tarifas ultrabaixas. A JetSMART é liderada por uma equipe de trabalho de alto nível, de múltiplas nacionalidades e muitos anos de experiência no mercado aéreo nacional e global. @vuelajetsmart / www.jetsmart.com.

A JetSMART faz parte do portfólio de companhias aéreas do fundo norte-americano Indigo Partners, que inclui a Frontier nos EUA, a WizzAir na Europa, a Volaris no México e a Cebu Pacific na Ásia.

Sobre a Indigo Partners

A Indigo Partners é uma empresa de private equity focada em aquisições e investimentos estratégicos no setor aéreo e setores relacionados. A Indigo combina habilidades de gestão com experiência de investimento de sucesso. A empresa, que pretende reagir rapidamente às oportunidades de mercado, foi fundada por Bill Frankie, que possui vasta experiência em diversos setores. A Indigo Partners está sediada em Phoenix, Arizona, Estados Unidos.