JetSMART celebra voo inaugural Curitiba-Buenos Aires com evento no Jardim Botânico O voo Curitiba – Buenos Aires operará com três frequências semanais e são esperados mais de 43 mil passageiros em seu primeiro ano de operação

Companhia aérea também adiciona três conexões de Curitiba ao Chile e Peru, reforçando as operações no Paraná Divulgação JetSMART

A JetSMART, , companhia aérea de ultrabaixo custo com a frota de aeronaves mais nova da América do Sul, iniciou nesta quinta-feira (11) as operações do voo direto ligando Curitiba (PR) a Buenos Aires, na Argentina.

Os voos que decolam do Aeroporto Internacional Afonso Peña três vezes por semana (terças, quintas e sábados) levam aproximadamente 2 horas e 23 minutos para chegar ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, na capital argentina. Mais de 43 mil passageiros são esperados nesta rota apenas em seu primeiro ano.

Cerca de um milhão de brasileiros visitaram a Argentina em 2023, segundo dados do Ministério do Turismo da Argentina. Com a nova rota, que começou a operar em um dos principais meses de férias no Brasil, espera-se ainda mais turistas do Brasil na Argentina.

“Hoje oferecemos uma nova opção para viajar para Buenos Aires a preços ultrabaixos em aeronaves novas. Estamos felizes em conectar duas cidades que compartilham grande riqueza arquitetônica, gastronômica e cultural, beneficiando o intercâmbio entre elas. Continuar a aumentar a conectividade direta de Curitiba tem sido o foco da JetSMART no Brasil em 2024 e prova disso é a recente inauguração de nossa rota para Santiago do Chile para a temporada de inverno”, disse Verónica Marambio Álvarez, Gerente Comercial de Mercados Internacionais e Desenvolvimento Regional da JetSMART.”Escolhemos um dos cartões-postais mais simbólicos do Paraná, o Jardim Botânico de Curitiba, para celebrar esta nova rota, que consolida a parceria entre CCR Aeroportos e JetSMART. O novo voo operado pela companhia para Buenos Aires contribui para a expansão da malha internacional no Aeroporto Afonso Pena e para ampliar as possibilidades de turismo e negócios entre duas das cidades mais vibrantes da América do Sul”, declara Fabio Russo, CEO da CCR Aeroportos.Em comemoração à ocasião, a JetSMART e a CCR convidaram as principais autoridades e agências de turismo, entre outros importantes players do setor, para um evento especial no Jardim Botânico de Curitiba.

Com este novo voo, a JetSMART consolida o total de nove voos diretos no Brasil. Além dos dois voos oferecidos a partir de Curitiba, são sete rotas diretas que vão de Florianópolis a Buenos Aires e Santiago do Chile; do Rio de Janeiro a Santiago, Buenos Aires e Montevidéu; e de São Paulo e Foz do Iguaçu (PR) para Santiago do Chile.

Outra grande novidade é que a companhia aérea lançou três conexões de Curitiba para as cidades de Antofagasta e Calama, no norte do Chile, e para Lima, no Peru, todos com escala na cidade de Santiago. Essa novidade complementa ainda mais a oferta de voos da companhia aérea na capital paranaense.

As três conexões exclusivamente durante a alta temporada, até setembro deste ano, dando aos passageiros curitibanos a oportunidade de explorar mais destinos no Chile. Esses voos permitem aproveitar o clima quente de Antofagasta e Calama, localizadas a poucas horas de estrada de San Pedro de Atacama, um dos destinos turísticos mais visitados da América Latina. Para quem optar pelo voo para Lima, poderá descobrir e desfrutar dos muitos encantos da capital peruana, um destino que combina história, cultura e gastronomia de classe mundial.Além disso, a JetSMART tem 13 opções de voos de conexão do Brasil para outros destinos, incluindo; São Paulo a Lima, Buenos Aires, Concepción e Puerto Montt, todos via Santiago do Chile. Do Rio de Janeiro tem voos para Iquique, Calama, Antofagasta, Concepción e Puerto Montt também com conexão em Santiago. Além de seus voos do Rio de Janeiro para Mendoza e Lima com conexão em Buenos Aires. Finalmente, para aqueles que voam de Florianópolis, eles podem ir para Concepción via Santiago ou para Lima via Buenos Aires.Em março, a ch aviation reconheceu a JetSMART como a empresa com a frota de aeronaves mais jovem da América do Sul e a quinta mais jovem do mundo, com idade média de 2,95 anos, no ch-aviation World’s Younger Aircraft Fleet Award. Sua frota é composta por 39 aeronaves Airbus A320 e A321, tornando-se a companhia aérea de ultrabaixo custo com a maior frota da América do Sul e possui dois prêmios SKYTRAX como a melhor companhia aérea de ultrabaixo custo em 2021 e 2023.

Sobre a JetSMART

Fundada em 2016, a JetSMART Airlines é a mais nova e maior companhia aérea de ultrabaixo custo da América do Sul, com operações domésticas no Chile, Argentina, Peru e Colômbia, mais de 70 rotas em toda a região com serviços para Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai, que tem transportou mais de 26 milhões de passageiros na região.

A JetSMART possui uma frota completamente nova de Airbus A320 e A321. Além disso, possui dois prêmios SKYTRAX como melhor companhia aérea de baixo custo em 2021 e 2023, dois anos consecutivos em primeiro lugar no Prêmio Nacional de Satisfação do Cliente no Chile na categoria Companhia Aérea concedido pela organização sem fins lucrativos Procalidad, e é reconhecida com o Airline Strategy Awards 2023, que premia a excelência na execução da estratégia nos últimos 12 meses e demonstra sucesso após este período. Junto com isso, a ch Aviation reconheceu a JetSMART como a companhia aérea com a frota de aeronaves mais jovem da América do Sul e a quinta mais nova do mundo, com idade média de suas aeronaves de 2,95 anos, no “Prêmio ch-aviation World’s Youngest Aircraft Fleet”.

Os clientes JetSMART se beneficiam de uma extensa rede de rotas ponto a ponto, incluindo diversas rotas SMART, conectando cidades secundárias em voos diretos na região e oferecendo tarifas ultrabaixas. A JetSMART é liderada por uma equipe de trabalho de alto nível, de múltiplas nacionalidades e muitos anos de experiência no mercado aéreo nacional e global. @vuelajetsmart / www.jetsmart.com.

A JetSMART faz parte do portfólio de companhias aéreas do fundo norte-americano Indigo Partners, que inclui a Frontier nos EUA, a WizzAir na Europa, a Volaris no México e a Cebu Pacific na Ásia.

Sobre a Indigo Partners

A Indigo Partners é uma empresa de private equity focada em aquisições e investimentos estratégicos no setor aéreo e setores relacionados. A Indigo combina habilidades de gestão com experiência de investimento de sucesso. A empresa, que pretende reagir rapidamente às oportunidades de mercado, foi fundada por Bill Frankie, que possui vasta experiência em diversos setores. A Indigo Partners está sediada em Phoenix, Arizona, Estados Unidos.