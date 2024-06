JetSMART impulsiona a conectividade regional com voo inaugural Curitiba-Santiago A rota tem três frequências semanais e são esperados mais de 15 mil passageiros no seu primeiro ano de operação

Alto contraste

A+

A-

JetSMART: voo inaugural Curitiba-Santiago (Divulgação JetSMART)

A JetSMART Airlines realizou oficialmente seu primeiro voo entre Curitiba (CWB) e Santiago do Chile (SCL) hoje (19). Esta é uma das duas rotas na capital paranaense anunciadas pela companhia aérea de ultrabaixo custo com vendas abertas desde 4 de abril. Curitiba também terá um voo direto para Buenos Aires, Argentina, a partir de 11 de julho.

O voo sazonal entre Curitiba e Santiago (com duração de 3h30) tem três frequências semanais (domingos, quartas e sextas-feiras) e são esperados mais de 15 mil passageiros na rota até setembro. A operação para o Chile é focada para os viajantes que querem conhecer destinos de neve, como Valle Nevado e Nevados de Chillán, que são alguns dos favoritos dos brasileiros durante o inverno no hemisfério sul.

Celebrando o início das operações, a companhia aérea anunciou o código promocional “1ERVOO” que traz descontos de até 40% no valro das passagens na nova rota, entre hoje e sexta-feira (21). Os passageiros podem ver todas as condições da promoção no site www.JetSMART.com .

O voo de Curitiba para Santiago é apenas o início. A JetSMART ampliará suas operações na cidade e voará diretamente do Brasil para a Argentina com a rota Curitiba-Buenos Aires, que já está com passagens á venda e tem a primeira decolagem marcada para 11 de julho.

Publicidade

O Chile espera receber mais de 500.000 visitantes do Brasil em 2024, segundo o Serviço Nacional de Turismo do Chile (Sernatur). Com o novo voo, a expectativa é que milhares de turistas do Paraná viajem para Santiago e aproveitem sua oferta turística, esportiva e gastronômica.

“Este é nosso primeiro voo na capital do Paraná e no melhor momento possível para que milhares de brasileiros possam viajar ao Chile e desfrutar da temporada de neve. Queremos transportar mais de 15 mil viajantes nessa rota até setembro. Acreditamos no potencial de Curitiba, que também terá um voo direto para Buenos Aires em julho. O mercado brasileiro é fundamental no nosso objetivo de alcançar a marca de 100 milhões de passageiros até 2028 e trazer mais voos diretos é um dos pilares da nossa expansão no país”, afirma Verónica Marambio Álvarez, Gerente Comercial de Mercados Internacionais e Desenvolvimento Regional da JetSMART.

Publicidade

“Com o voo Curitiba–Santiago, operado pela JetSMART, conectaremos os paranaenses com os atrativos do Chile, além de ampliar as possibilidades turísticas e de negócios entre duas das cidades mais vibrantes da América do Sul”, destaca Graziella Delicato, Executiva Gerente de Negócios com Companhias Aéreas da CCR Aeroportos. “Essa nova rota para Santiago simboliza o esforço que temos feito para ampliar a rede aérea internacional no Paraná e consolida o Aeroporto de Curitiba entre os principais aeroportos do Brasil”, conclui.

A JetSMART atualmente oferece um total de nove voos diretos do Brasil. Os dois voos de Curitiba somam-se a outras sete rotas que já conectam Florianópolis com Buenos Aires e Santiago do Chile; Rio de Janeiro com Santiago, Buenos Aires e Montevidéu; e São Paulo e Foz do Iguaçu (PR) também com Santiago.

Publicidade

Além disso, a companhia aérea tem 13 opções de voos em conexão do Brasil para outros destinos, entre eles: São Paulo para Lima, Buenos Aires, Concepción e Puerto Montt, todos via Santiago. Do Rio de Janeiro, há voos para Iquique, Calama, Antofagasta, Concepción e Puerto Montt, também em conexão com Santiago, além de voos do Rio de Janeiro para Mendoza e Lima, com conexão em Buenos Aires. Por fim, para quem voa de Florianópolis, é possível ir para Concepción via Santiago ou para Lima via Buenos Aires.

Em março deste ano, a ch-aviation reconheceu a JetSMART como a empresa com a frota de aviões mais jovem da América do Sul e a quinta mais jovem do mundo, com uma idade média de 2,95 anos, no prêmio ch-aviation World’s Younger Aircraft Fleet Award. Sua frota é composta por 38 aviões Airbus A320 e A321, sendo a maior companhia aérea de ultrabaixo custo (ULCC) da América do Sul, e conta com dois prêmios SKYTRAX como melhor companhia aérea de baixo custo em 2021 e 2023.

Sobre a JetSMART

Fundada em 2016, a JetSMART Airlines é a mais nova e maior companhia aérea de ultrabaixo custo da América do Sul, com operações domésticas no Chile, Argentina, Peru e Colômbia, mais de 70 rotas em toda a região com serviços para Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai, que tem transportou mais de 26 milhões de passageiros na região.

A JetSMART possui uma frota completamente nova de Airbus A320 e A321. Além disso, possui dois prêmios SKYTRAX como melhor companhia aérea de baixo custo em 2021 e 2023, dois anos consecutivos em primeiro lugar no Prêmio Nacional de Satisfação do Cliente no Chile na categoria Companhia Aérea concedido pela organização sem fins lucrativos Procalidad, e é reconhecida com o Airline Strategy Awards 2023, que premia a excelência na execução da estratégia nos últimos 12 meses e demonstra sucesso após este período. Junto com isso, a ch Aviation reconheceu a JetSMART como a companhia aérea com a frota de aeronaves mais jovem da América do Sul e a quinta mais nova do mundo, com idade média de suas aeronaves de 2,95 anos, no “Prêmio ch-aviation World’s Youngest Aircraft Fleet”.

Os clientes JetSMART se beneficiam de uma extensa rede de rotas ponto a ponto, incluindo diversas rotas SMART, conectando cidades secundárias em voos diretos na região e oferecendo tarifas ultrabaixas. A JetSMART é liderada por uma equipe de trabalho de alto nível, de múltiplas nacionalidades e muitos anos de experiência no mercado aéreo nacional e global. @vuelajetsmart / www.jetsmart.com.

A JetSMART faz parte do portfólio de companhias aéreas do fundo norte-americano Indigo Partners, que inclui a Frontier nos EUA, a WizzAir na Europa, a Volaris no México e a Cebu Pacific na Ásia.

Sobre a Indigo Partners

A Indigo Partners é uma empresa de private equity focada em aquisições e investimentos estratégicos no setor aéreo e setores relacionados. A Indigo combina habilidades de gestão com experiência de investimento de sucesso. A empresa, que pretende reagir rapidamente às oportunidades de mercado, foi fundada por Bill Frankie, que possui vasta experiência em diversos setores. A Indigo Partners está sediada em Phoenix, Arizona, Estados Unidos.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.