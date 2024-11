JetSMART oferece voos com descontos de quase 50% na Black Friday Ação promocional é válida para voos de 16 de dezembro de 2024 a 30 de junho de 2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/11/2024 - 20h05 (Atualizado em 29/11/2024 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

JetSmart: Black Friday Divulgação

A JetSMART Airlines, companhia aérea ultra low cost líder na América do Sul, anunciou hoje (28) a Black SMART, sua campanha de ofertas inspirada na Black Friday. Os clientes podem garantir passagens com até 46% de desconto e 50% de redução no preço na assinatura anual do Clube de Descontos. A promoção é válida para compras realizadas entre 28 de novembro e 2 de dezembro, para voar entre 16 de dezembro de 2024 e 30 de junho de 2025.



Os descontos especiais incluem os voos Foz do Iguaçu - Santiago do Chile (a partir de R$ 254), São Paulo - Santiago (a partir de R$ 259) e Florianópolis - Buenos Aires (a partir de R$ 314) - todos os preços por trecho com taxas inclusas.



“Hoje lançamos nossa Black SMART, uma oportunidade para que mais pessoas se juntem à experiência de voar com nossos preços ultrabaixos. Com esta campanha, buscamos melhorar a conectividade regional e internacional, reforçando nosso compromisso com a América do Sul e promovendo o turismo em toda a região, especialmente com a chegada do verão", afirmou a Gerente Comercial de Mercados Internacionais da JetSMART, Veronica Marambio Alvarez.



Além disso, a JetSMART oferecerá 50% de desconto na assinatura anual do seu Clube de Descontos, válido somente para quem se inscrever durante o mesmo período promocional da Black SMART.



‌



No Brasil, a JetSMART oferece atualmente um total de sete voos diretos que conectam Florianópolis com Santiago do Chile e Buenos Aires; Rio de Janeiro com Santiago, Buenos Aires e Montevidéu; e Foz do Iguaçu e São Paulo também com Santiago.



Com uma frota composta por 42 aeronaves Airbus A320 e A321, a JetSMART é a companhia aérea de ultrabaixo custo com a maior frota da América do Sul e possui dois prêmios SKYTRAX, como a melhor companhia aérea de ultrabaixo custo em 2021 e 2023.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.