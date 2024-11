JetSMART terá 4 voos adicionais para a final da Libertadores em Buenos Aires Voos de reforço partem do Rio de Janeiro para Buenos Aires e atenderão a demanda das torcidas do Atlético-MG e Botafogo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/11/2024 - 17h16 (Atualizado em 04/11/2024 - 17h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O estádio Monumental de Nuñez abrigará a final da Libertadores disputada entre o Atlético-MG e o Botafogo CA River Plate

Para que mais torcedores possam acompanhar seus times na grande final da Copa Libertadores, a JetSMART anunciou a adição de 4 voos extras do Rio de Janeiro (GIG) para Buenos Aires (EZE). A companhia aérea realizará duas operações adicionais em 28 de novembro e mais duas em 29 de novembro. As passagens já estão disponíveis para compra em www.JetSMART.com .

A final da Libertadores contará com dois times brasileiros na disputa pela cobiçada taça: o Atlético-MG, de Minas Gerais, e o Botafogo, do Rio de Janeiro. Por isso, milhares de torcedores já estão planejando viagens à Argentina para apoiarem seus clubes.

Esses voos especiais permitirão que os torcedores viajem com rapidez para assistir a aguardada partida, que ocorrerá em 30 de novembro no estádio Monumental de Núñez, com capacidade para 83 mil pessoas, e casa do River Plate, um dos principais clubes da Argentina.

‌



Para o retorno dos torcedores ao Brasil após a partida, a JetSMART também adicionou três voos especiais de Buenos Aires para o Rio de Janeiro: dois no dia 1º de dezembro e um no dia 2 de dezembro.

A JetSMART deseja que mais pessoas possam vivenciar a emoção do futebol nesta final histórica. Por isso, reforçou sua oferta de voos entre Rio e Buenos Aires, proporcionando aos torcedores cariocas mais opções para assistir ao evento mais importante do futebol sul-americano.

‌



No Brasil, a JetSMART atualmente oferece sete voos diretos conectando Florianópolis a Santiago do Chile e Buenos Aires; Rio de Janeiro com Santiago, Buenos Aires e Montevidéu; além de Foz do Iguaçu e São Paulo com Santiago.

Com uma frota de 41 aeronaves Airbus A320 e A321, a JetSMART é a companhia aérea de ultrabaixo custo com a maior frota da América do Sul e conta com dois prêmios SKYTRAX, incluindo o de melhor companhia aérea de ultrabaixo custo em 2021 e 2023.



‌



Sobre a JetSMART

A JetSMART Airlines é a maior companhia aérea de custo ultrabaixo (ULC) da América do Sul e de crescimento mais rápido, comprometida em oferecer tarifas acessíveis e expandir a conectividade aérea na região. Desde a sua fundação em 2016, a JetSMART revolucionou o setor aéreo, atendendo atualmente cerca de 80 rotas domésticas e internacionais no Chile, Argentina, Peru, Colômbia, Brasil, Uruguai, Paraguai e Equador. Sua frota de 42 aeronaves Airbus A320 e A321, uma das mais jovens e modernas do continente, sustenta sua capacidade operacional e eficiência.

O modelo de negócio da JetSMART baseia-se na eficiência radical do baixo custo, que permitiu que milhões de passageiros acederem pela primeira vez ao transporte aéreo, ligando cidades secundárias e reduzindo significativamente os preços em cada mercado em que entra. Com o apoio de investidores de classe mundial, como Indigo Partners e American Airlines, a JetSMART está posicionada como líder no mercado de baixo custo e projeta operar mais de 100 aeronaves até 2028, conectando comunidades e criando oportunidades para os viajantes sul-americanos.

A JetSMART tem sido repetidamente reconhecida por sua excelência operacional, conquistando prêmios como o SKYTRAX de melhor companhia aérea de baixo custo da América do Sul, em 2021 e 2023. Além disso, possui aliança com a American Airlines e o acúmulo de milhas em seu programa AAdvantage®, amplia sua rede de rotas e fortalece a proposta de valor para os passageiros.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.