KLM anuncia programação do verão europeu de 2025 Companhia amplia destinos e frequências em suas rotas de verão no hemisfério norte, oferecendo mais assentos e novas conexões intercontinentais e europeias Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

KLM: mais destinos e frequências durante o verão europeu Divulgação

A KLM voará para 161 destinos neste verão europeu, sendo 95 na Europa e 66 intercontinentais. A programação começa em 30 de março de 2025 e se estende até 25 de outubro de 2025. A companhia terá um crescimento de 4% na oferta de assentos em comparação com a mesma estação de 2024. No entanto, a capacidade intercontinental ainda está em torno de 90% do nível pré-pandemia, devido ao longo tempo de entrega de peças de aeronaves e à escassez de pilotos.

O portfólio intercontinental da KLM se expande neste verão do hemisfério norte com a adição de San Diego (Estados Unidos), Georgetown (Guiana) e Hyderabad (Índia). Além disso, a empresa manterá os voos para Portland (Estados Unidos), destino adicionado na temporada de inverno de 2024. Neste período, a KLM receberá três novas aeronaves Boeing 787-10, que reforçarão suas rotas intercontinentais.

A KLM também aumentará a frequência de voos para alguns destinos intercontinentais. A partir de junho, os voos combinados para Kilimanjaro e Dar es Salaam (Tanzânia) serão diários, comparados aos cinco voos semanais no verão europeu de 2024 — um aumento de quase 30% na oferta de assentos. Já Zanzibar (Tanzânia) deixará de ser atendido. Osaka (Japão) terá até cinco voos semanais a partir de abril. Las Vegas (Estados Unidos) passará a contar com voos diários, em comparação com os cinco por semana em 2024. O Rio de Janeiro continuará com frequência diária, assim como na temporada de inverno. Edmonton (Canadá) terá cinco voos semanais, aumentando para seis durante o período de pico. No total, a KLM oferecerá aproximadamente 10% a mais de voos para a América do Norte em relação à mesma época em 2024.

‌



Na Europa, a KLM adicionará três novos destinos: Liubliana (Eslovênia), Exeter (Inglaterra) e Biarritz (França). Além disso, concentrará seus voos para Milão (Itália) no Aeroporto de Linate, mais próximo do centro da cidade, cancelando as operações para Malpensa. A companhia também ampliará o uso do novo Airbus A321neo, dobrando sua frota de cinco para dez aeronaves durante a temporada.

O número de frequências dentro da Europa também aumentará. Haverá dois voos diários para Belfast (Reino Unido), quatro para Porto (Portugal) e um voo extra por dia para Barcelona (Espanha). Durante a primavera e o outono, Split (Croácia) contará com dois voos diários. Além disso, haverá frequências extras para Cracóvia e um voo adicional diário para Poznan (Polônia). Com esses ajustes, a KLM disponibilizará quase 25% mais assentos para Portugal e Croácia em comparação com o verão do hemisfério norte de 2024.

‌



Sobre a KLM Royal Dutch Airlines

Por mais de um século, a KLM tem sido pioneira no setor de aviação civil. A KLM é a companhia aérea mais antiga ainda operando com seu nome original e tem como objetivo ser a companhia aérea europeia líder em foco no cliente e eficiência. A malha aérea da KLM conecta a Holanda com todas as principais regiões econômicas do mundo e é um poderoso motor que impulsiona a economia holandesa.

‌



A KLM também é membro da aliança global SkyTeam, que tem 19 companhias aéreas associadas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.