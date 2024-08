KLM celebra 10 anos de parceria com Rodrigo Oliveira com ação da Dentsu Creative Menu especial criado pelo Chef do Mocotó invade mídia exterior nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/08/2024 - 17h02 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h02 ) ‌



KLM: KLM celebra 10 anos de parceria com o Chef Rodrigo Oliveira Divulgação KLM

A KLM Royal Dutch Airlines e o Chef Rodrigo Oliveira estão completando 10 anos de parceria com o lançamento de um menu especial para os passageiros de voos que partem do Brasil para Amsterdã. Para comemorar e divulgar o menu exclusivo, a Dentsu Creative, agência parceira da KLM no Brasil, criou uma ação especial de mídia exterior com o objetivo de deixar as pessoas com água na boca.

“Mais do que uma campanha para promover o serviço de bordo da KLM com um chef tão reconhecido como o Rodrigo Oliveira, buscamos celebrar um marco histórico dessa parceria que já trouxe e continua trazendo experiências únicas para milhares de clientes que embarcam em nossos voos para Amsterdã. Mais do que um voo, queremos que cada pessoa a bordo transforme a viagem em um momento para si mesmo”, destaca Júlia de Medeiros, gerente de Marketing e Comunicação da KLM na América do Sul.

Toda estratégia da campanha é focada em mídia exterior, com o objetivo de vestir as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro:”A ação destaca a riqueza da culinária brasileira e reforça a experiência que só o Brasil pode proporcionar, com toda sua variedade de sabores, deixando os passageiros, principalmente os visitantes que estejam se despedindo do País, com um gostinho de quero mais. Estamos muito felizes não só com a parceria da KLM com o Rodrigo, mas com a Dentsu também”, comenta Ricardo Dolla, Chief Creative Officer da Dentsu Creative.

Os novos menus, que estarão disponíveis até 8 de janeiro de 2025, trazem pratos exclusivos para os voos com destino a Amsterdã, que saem do Galeão e de Guarulhos. Entre eles: bobó de mandioca, folhas tostadas, castanhas e cogumelos assados; e pirarucu com tomate tostado, musseline de mandioca, cuscuz amazônico e tucupi, e também estampam algumas das peças da campanha.

Para mais informações, acesse www.klm.com.br

Ficha Técnica

Anunciante: KLM Brasil - Cia. Real Holandesa de AviaçãoProduto: Institucional Campanha: Celebração 10 anos de parceira com o Chef Rodrigo OliveiraAgência: Dentsu Creative Chief Creative Officer: Ricardo Dolla Diretor Executivo de Criação: Pedro Reis Direção de arte: Eduardo AtaideRedação: Mário LinsProdução: Juliana D’Antino e João Pedro MunizNegócios: Bruno Panico, Marcella Sousa e Jéssica Correa Mídia: Viviana Maurman, Andreza Harkensee e Leandro Lourenço Aprovado por: Julia de Medeiros Pinto e Mateus Andrighetto TamiozzoEstúdio: PICT Estúdio

Sobre a KLM Royal Dutch Airlines

Por mais de um século, a KLM tem conectado pessoas ao redor do mundo. Dezenas de milhões de clientes escolhem voar com a KLM todos os anos, a negócios, a lazer, para visitar amigos ou familiares, para estudar no exterior etc. Esforçamo-nos para ajudá-los a viajar bem - estabelecendo conexões significativas com pessoas, lugares e experiências em cada etapa da viagem.

Os 160 destinos da rede da KLM conectam a Holanda com todas as principais regiões econômicas do mundo e são fortes motores econômicos. Ao mesmo tempo, a KLM assume a responsabilidade pelo impacto ambiental das viagens aéreas. A aviação precisa se tornar mais sustentável. Todos os dias, damos passos grandes e pequenos para atingir essa meta, para que possamos continuar a ser uma excelente companhia aérea para nossos clientes no próximo século.

A KLM Royal Dutch Airlines faz parte do Grupo Air France-KLM. A KLM também é membro da aliança global SkyTeam, que tem 19 companhias aéreas associadas.