KLM e chef Rodrigo Oliveira celebram 10 anos de parceria com novo menu nos voos do Brasil para Amsterdã Especialmente criados para comemorar o marco, pratos estarão disponíveis em todas as classes de serviço até janeiro

Pirarucu grelhado, mousseline de mandioca, tomate e tucupi é um dos destaques da World Business Class entre julho e outubro (Divulgação KLM)

A parceria de sucesso entre a KLM Royal Dutch Airlines e o chef Rodrigo Oliveira completa 10 anos, e para comemorar este marco será lançado um menu especial para os passageiros a bordo dos voos que partem do Brasil para Amsterdã. O novo cardápio estará disponível de 1º de julho de 2024 a 8 de janeiro de 2025 em dois ciclos nos voos saindo de São Paulo e Rio de Janeiro com destino a Amsterdã. A operação da KLM em seus destinos no Brasil é diária.

Especialmente nesta ocasião, o menu assinado pelo chef brasileiro será servido em todas as classes de serviço da KLM: World Business Class, Premium Comfort e Economy. A celebração gastronômica marca o compromisso da empresa e do chef Rodrigo Oliveira em proporcionar uma experiência de viagem excepcional para todos os passageiros.

“Juntamente com o chef Rodrigo, criamos um cardápio pensado para celebrar a riqueza da culinária brasileira e oferecer uma experiência única para os nossos passageiros, estendendo para todas as classes de serviço”, afirma Sylvain Mathias, diretor comercial do Grupo Air France-KLM para a América do Sul. “Queremos que cada voo seja uma vivência memorável, em linha com o nosso novo posicionamento, que prioriza as viagens mais significativas com propósito e trocas genuínas”, completa.

No novo cardápio, o chef utiliza ingredientes locais cuidadosamente selecionados. O menu foi elaborado para enaltecer os sabores e texturas originais brasileiros que aguçam o paladar a 10 mil metros de altura durante o trajeto, ressaltando a experiência de prazer a bordo. O projeto foi desenvolvido com o apoio da Newrest, parceira de catering da companhia aérea.

“Celebrar 10 anos dessa parceria comprova que, de alguma forma, um restaurante na periferia de São Paulo e uma companhia aérea européia podem compartilhar a mesma visão de mundo. Afinal, a essência do nosso trabalho é basicamente a mesma: cuidar para que as pessoas saiam melhores do que entraram, seja de uma refeição ou de um voo”, destaca Rodrigo Oliveira, chef do Restaurante Mocotó.

O primeiro ciclo do cardápio estará disponível de 1º de julho a 26 de outubro, enquanto o segundo ciclo estará a bordo de 27 de outubro a 8 de janeiro. A classe Economy terá um único ciclo de 1º de julho a 31 de dezembro.

Apoio da KLM à Associação Quebrada Alimentada

Além de proporcionar excelência em produtos e serviços aos clientes, com o novo menu do chef Rodrigo Oliveira, a KLM também se mantém atenta às questões sociais. Nesta quinta-feira (20), além de comemorar os dez anos de parceria em um evento para convidados no Balaio IMS, um restaurante do chef em São Paulo, a aérea holandesa também anunciou uma doação equivalente a 10 mil refeições à Associação Quebrada Alimentada, criada por Rodrigo Oliveira para levar alimento a pessoas em situação de rua em São Paulo.

“A KLM sempre teve uma atuação social muito importante em diversos países para onde voa, seja em iniciativas permanentes ou pontuais. Estamos muito orgulhosos em anunciar esse apoio ao Quebrada Alimentada, que atua em prol de uma necessidade básica do ser humano e para tornar o acesso ao alimento algo democrático”, destaca Júlia de Medeiros Pinto, gerente de Marketing e Comunicação da KLM na América do Sul.

Conheça o novo menu completo da KLM preparado pelo chef Rodrigo Oliveira:

WORLD BUSINESS CLASS – 1º DE JULHO A 26 DE OUTUBRO

ENTRADAS

Sopa de tomate com funcho e laranja

Salada de abóbora com queijo de cabra, castanha de caju caramelizada e rúcula

PRATOS PRINCIPAIS

Bobó de vegetais, cogumelos, castanha de caju

Pirarucu grelhado, mousseline de mandioca, tomate, tucupi

Porco caipira braseado, canjiquinha, brócolis, pipoca

SOBREMESA

Bolo de mandioca, doce de leite, flor de sal

WORLD BUSINESS CLASS – 27 DE OUTUBRO DE 2024 A 8 DE JANEIRO DE 2025

ENTRADAS

Sopa cremosa de mandioquinha

Maionese de pirarucu com mandioca, purê de cenoura brasileira, pimenta biquinho, vagem e óleo de coentro

PRATOS PRINCIPAIS

Couve-flor assada, homus, salsa verde, tomate

Carne de sol confitada, baião de dois cremoso, queijo de coalho

Frango assado, cuscuz de milho, roti de graviola, folhas da horta

SOBREMESA

Cheesecake, butiá, chocolate

PREMIUM COMFORT – 1º DE JULHO A 26 DE OUTUBRO

ENTRADA

Salada de abóbora com queijo de cabra, castanha de caju caramelizada e rúcula

PRATOS PRINCIPAIS

Escondidinho de frango, requeijão, arroz de brócolis

Bobó de mandioca, berinjela, cogumelos, folhas da horta

SOBREMESA

Bolo de mandioca, doce de leite, flor de sal

PREMIUM COMFORT – 27 DE OUTUBRO DE 2024 A 8 DE JANEIRO DE 2025

ENTRADA

Maionese de pirarucu com mandioca, purê de cenoura brasileira e pimenta biquinho

PRATOS PRINCIPAIS

Carne de sol acebolada, baião de dois cremoso

Escondidinho de vegetais, queijo meia cura, arroz de cheiro verde

SOBREMESA

Cheesecake, butiá, chocolate

ECONOMY – 1º DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO

PRATOS PRINCIPAIS

Escondidinho de frango, requeijão, arroz de brócolis

Penne, bechamel de abóbora, ricota, espinafre, molho de tomate

Sobre o chef Rodrigo Oliveira

Há 20 anos Rodrigo Oliveira comanda o Mocotó, premiado restaurante tradicional de comida sertaneja localizado na Vila Medeiros, e que conta a história de sua família. O espaço está na lista Bib Gourmand do Guia Michelin, já ganhou o prêmio de melhor cozinha brasileira em diversos veículos nacionais como Veja SP e Prazeres da Mesa, além de já ter feito parte do Latin America’s 50 Best Restaurants da revista britânica Restaurant. Rodrigo comanda ainda o Balaio IMS, além do Mocotó D, Mocotó Vila Leopoldina e Mocotó Café, todos em São Paulo.

Sobre a KLM Royal Dutch Airlines

Por mais de um século, a KLM tem sido pioneira no setor de aviação civil. A KLM é a companhia aérea mais antiga ainda operando com seu nome original e tem como objetivo ser a companhia aérea europeia líder em foco no cliente e eficiência. A malha aérea da KLM conecta a Holanda com todas as principais regiões econômicas do mundo e é um poderoso motor que impulsiona a economia holandesa.

