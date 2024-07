KLM e ZeroAvia planejam voo de demonstração de emissão zero usando hidrogênio líquido Preparo está sendo feito com motores hidrogênio-elétricos ZA2000 para turboélices regionais de grande porte Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2024 - 16h07 (Atualizado em 25/07/2024 - 16h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

KLM e ZeroAvia: voo de demonstração de emissão zero usando hidrogênio líquido Divulgação KLM

A KLM Royal Dutch Airlines e a ZeroAvia anunciaram que trabalharão para realizar um voo de demonstração usando os motores ZA2000 de emissão zero e hidrogênio-elétricos da ZeroAvia para turboélices regionais de grande porte.

Os motores hidrogênio-elétricos usam hidrogênio em células de combustível para gerar eletricidade, a qual é utilizada para acionar motores elétricos para girar as hélices da aeronave. A única emissão é o vapor de água de baixa temperatura, e estudos indicam uma redução de até 90% no impacto climático em comparação com os voos comuns movidos a querosene¹.

Como primeiro marco importante, as empresas realizarão uma demonstração inicial de voo de um ponto A a um ponto B entre dois aeroportos em 2026. Além de identificar o par de aeroportos ideal, os fluxos de trabalho imediatos estarão empenhados em obter licenças regulatórias para voar, garantir o fornecimento de combustível de hidrogênio líquido e implementar a infraestrutura de apoio para o abastecimento de aeronaves.

Com essa parceria, a KLM e a ZeroAvia estão fornecendo evidências para a adoção de voos mais ecológicos na frota da KLM. Esse projeto de demonstração também acelerará o desenvolvimento de conceitos de operações para aeronaves a hidrogênio em toda a União Europeia.

Publicidade

A KLM tem como objetivo ser uma companhia aérea mais sustentável. O apoio a tecnologias avançadas, como o hidrogênio e a aviação elétrica, é um dos três pilares para ajudar o setor de aviação a se descarbonizar. As divisões de manutenção da KLM e da Air France já estão trabalhando com a ZeroAvia para construir a base de conhecimento para operações de MRO eficazes para aeronaves movidas a células de combustível de hidrogênio.

“As maiores companhias aéreas do mundo estão se dedicando a explorar o hidrogênio-elétrico como uma potencial solução cada vez mais séria. Estamos ansiosos para trabalhar com a KLM, uma companhia aérea com uma história tão rica, enquanto buscamos um futuro mais limpo para o setor”, disse Sergey Kiselev, diretor de Negócios da ZeroAvia.

Publicidade

“A KLM busca ser pioneira na jornada rumo a um futuro mais sustentável na aviação. Por isso, apoiamos e incentivamos ativamente a inovação para impulsionar as mudanças no setor. Quando se trata do futuro dos voos com emissão zero, a KLM apoia diversas tecnologias e inovações simultaneamente. Juntamente com os nossos parceiros do setor, estamos realizando pesquisas sobre voos movidos a eletricidade, hidrogênio e híbridos, e explorando maneiras de acelerar esses avanços”, afirmou o diretor administrativo da KLM Cityhopper, Maarten Koopmans.

A ZeroAvia já testou intensamente um protótipo de seu primeiro motor ZA600 a bordo de uma aeronave Dornier 228 em sua base no Reino Unido. A empresa também realizou testes avançados em solo nos EUA e no Reino Unido para as principais tecnologias do sistema ZA2000, incluindo tanques criogênicos ou LH2 e sistemas propulsores elétricos e de célula de combustível PEM de alta temperatura. O ZA2000 será compatível com aeronaves turboélice regionais de até 80 assentos, como o ATR72 ou o Dash 8 400.

Publicidade

Sobre a KLM Royal Dutch Airlines

Por mais de um século, a KLM tem conectado pessoas ao redor do mundo. Dezenas de milhões de clientes escolhem voar com a KLM todos os anos, a negócios, a lazer, para visitar amigos ou familiares, para estudar no exterior etc. Esforçamo-nos para ajudá-los a viajar bem - estabelecendo conexões significativas com pessoas, lugares e experiências em cada etapa da viagem.

Os 160 destinos da rede da KLM conectam a Holanda com todas as principais regiões econômicas do mundo e são fortes motores econômicos. Ao mesmo tempo, a KLM assume a responsabilidade pelo impacto ambiental das viagens aéreas. A aviação precisa se tornar mais sustentável. Todos os dias, damos passos grandes e pequenos para atingir essa meta, para que possamos continuar a ser uma excelente companhia aérea para nossos clientes no próximo século.

A KLM Royal Dutch Airlines faz parte do Grupo Air France-KLM. A KLM também é membro da aliança global SkyTeam, que tem 19 companhias aéreas associadas.