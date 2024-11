KLM ganha o Prêmio APEX World Class 2025 Ben Smith, CEO da Air France-KLM, recebeu o prémio em Los Angeles (EUA) das mãos de Joe Leader, CEO do Grupo APEX Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/10/2024 - 16h20 (Atualizado em 31/10/2024 - 16h20 ) twitter

Pelo quarto ano consecutivo, a KLM mais uma vez conquista o prêmio APEX World Class Award. Este reconhecimento especial é concedido pelos clientes e pela indústria por suas notáveis realizações na experiência do cliente, sustentabilidade e segurança. O prestigiado prêmio é concedido anualmente pela Airline Passenger Experience Association (APEX), que avalia as experiências dos passageiros. Os vencedores são selecionados com base em auditorias mundiais e avaliações dos consumidores.

O Prêmio World Class reflete o desempenho em serviços, experiências do cliente, sustentabilidade e segurança. A KLM tem como objetivo se destacar em todos esses aspectos: no aeroporto, em seus lounges e, é claro, a bordo.

“Estamos incrivelmente orgulhosos por termos ganhado o prêmio APEX World Class Award pelo quarto ano consecutivo. Estabelecemos padrões elevados para transportar os nossos passageiros de forma confortável e segura, ao mesmo tempo que nos concentramos em tornar os voos mais limpos, mais silenciosos e mais eficientes em termos de combustível. Para isso, investimos fortemente na renovação da frota, com a entrada em serviço dos primeiros Airbus A321neo a partir de agosto de 2024. Para além da introdução dos Airbus A321neo, aprimoramos a experiência do cliente nos nossos aviões de longo trajeto, finalizando o lançamento do Premium Comfort e do nosso novo produto de Classe Executiva. Este prêmio serve como um reconhecimento merecido para todos na KLM que fazem os esforços, todos os dias, para proporcionar aos nossos clientes uma experiência inesquecível”, destaca Barry ter Voert, CXO e vice-presidente executivo de desenvolvimento de negócios.

”A KLM continua a alcançar as alturas da APEX World Class, representando o auge da excelência da aviação da União Europeia. A sua inconfundível arte holandesa, desde o requintado jantar ao conforto da cabine, demonstra a devoção da KLM em melhorar a experiência do passageiro. A liderança em sustentabilidade, desde o uso inovador de combustível até o design ambientalmente consciente da cabine, reflete uma abordagem com visão de futuro que se destaca globalmente. A KLM incorpora de fato os princípios elevados da APEX World Class by YATES+”, completa Dr. Joe Leader, CEO do Grupo APEX.

