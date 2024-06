KMV anuncia superbônus de até 140% em ação com a Smiles De 24 a 30 de junho, usuários do programa de fidelidade dos postos Ipiranga podem aproveitar oferta especial ao trocar pontos KMV por milhas e ainda turbinar bônus assinando o Clube Smiles

KMV: superbônus de até 140% em ação com a Smiles

O KMV, programa de fidelidade dos postos Ipiranga, junto com a Smiles, programa de fidelidade da GOL com a mais completa plataforma de viagens, se uniram para mais uma ação especial, perfeita para aproveitar as férias de julho com muita economia. Até 30 de junho, os clientes que optarem por assinar pela primeira vez o Clube Smiles podem garantir até 140% de bônus na troca de pontos KMV por milhas para viajar. Os usuários sem assinatura do Clube Smiles têm direito a até 70% de bônus na conversão.

Durante os dias da ação, as trocas são permitidas a partir de 25 pontos KMV. O cliente pode optar por 4 faixas de desconto, que variam de acordo com a quantidade de pontos, sendo o mínimo de 1.000 milhas Smiles e o limite máximo de 500.000 milhas por CPF.

Além disso, os novos usuários do aplicativo contam com um diferencial e ganham 1.750 pontos KMV ao completarem seu cadastro no programa, que já podem ser utilizados na troca por milhas Smiles.

Além de viajar com os melhores preços, os clientes KMV também contam com uma experiência rápida e confiável para abastecer nos postos Ipiranga, pagar nas lojas AmPm e na rede Jet Oil. Com o app, o consumidor tem acesso a um portfólio extenso com mais de 90 parceiros, que oferecem descontos e condições exclusivas, como a hoteis.com, Disney+ e Star+, Netshoes, Movida, Hot Park, Rio Quente Resorts e muito mais.

Para aproveitar as ofertas e saber mais detalhes sobre cada promoção, baixe e acesse o app do KMV, disponível nas lojas Google Play Store e App Store.

SERVIÇO

O que: troca de pontos KMV por milhas Smiles com até 70% de bônus e novos usuários do Clube Smiles com 70% de bônus adicional

Como participar:

1. No app KMV, acesse o banner da Smiles.

2. Escolha a quantidade de milhas que deseja trocar.

3. Escolha a oferta de sua preferência.

4. Revise seu pedido, depois leia e dê aceite no regulamento e clique em “Continuar”.

5. Selecione a forma de pagamento desejada e clique em “Pagar”.

6. Pronto, você trocou seus pontos KMV por milhas Smiles.

7. Em até 96 (noventa e seis) horas suas milhas estarão disponíveis na sua conta Smiles.

Regras Gerais:

Transferência ocorrerá para o mesmo CPF do titular da conta KMV.

Em até 96 horas, após a confirmação final de pagamento, as milhas e o bônus estarão disponíveis na sua conta Smiles.

Sobre o KMV

O KMW é o programa de fidelidade completo dos postos Ipiranga, com mais de 38 milhões de participantes, criado com o objetivo de acompanhar seus clientes em todo caminho com facilidade e muita economia. Com o app é possível encher o tanque nos postos Ipiranga com confiança e qualidade, acumular pontos KMV e ainda garantir até 5% de cashback no abastecimento. O aplicativo também permite pagar compras nas lojas AmPm e serviços na rede Jet Oil.

O programa conta com mais de 90 parceiros e permite a troca do saldo de pontos KMV por inúmeros benefícios, entre eles milhas das principais companhias aéreas brasileiras, descontos em hospedagem, pacotes de viagens, aluguel de carro, ingressos para parques, cinema, jogos de futebol e muito mais.

O cliente encontra soluções digitais, como recarga de celular, seguro para automóvel, pagamento de débitos veiculares, empréstimo FGTS, consórcio, disponíveis em todo o país por meio do app.

Para utilizar o KMW, basta baixar o aplicativo disponível nas lojas Google Play Store e App Store.

Sobre a Smiles

Smiles é o programa de fidelidade com a mais completa plataforma de viagens do Brasil. Com mais de 25 anos de história e cerca de 20 milhões de clientes, a empresa atua também na Argentina desde 2018. Além da GOL, fazem parte do programa mais de 50 companhias aéreas que voam juntas para mais de 1.600 destinos. Em 2012, a marca foi reconhecida como melhor programa de fidelidade do ano pelo prêmio IBest. Com o propósito de buscar a transformação das pessoas por meio da viagem, a Smiles oferece oportunidades para que todos os clientes possam viajar mais e proporciona diversas maneiras de juntar milhas de forma prática e segura, tendo a milha como elo de ligação com os usuários. Para isso, o programa reúne cerca de 100 parceiros do universo de turismo, entretenimento e varejo de bancos e administradoras de cartões de crédito aos principais varejistas do Brasil, hotéis, aluguel de carros, experiências, seguros, postos de combustíveis, entre outros.

Os clientes ainda podem assinar o Clube Smiles e contar com acúmulo de milhas mensal e diversos benefícios exclusivos. O cartão de crédito GOL Smiles, dá direito a milhas qualificáveis e acúmulo direto na conta Smiles, além de oferecer uma das melhores conversões em milhas disponíveis. A Smiles oferece produtos e serviços exclusivos para quem ama viajar e vivenciar novas experiências. Somos feitos de viagens.









