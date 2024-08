LABACE 2024 reúne público de mais de 17 mil pessoas durante os três dias de evento no Aeroporto de Congonhas Principal feira da Aviação de Negócios da América Latina volta a acontecer em 2025, agora no Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/08/2024 - 16h21 (Atualizado em 14/08/2024 - 16h21 ) ‌



LABACE 2024: público de mais de 17 mil pessoas kahn@marcelokahn.com.br

A 19ª LABACE 2024 (Latin American Business Aviation Conference & Exhibition) reuniu um público total de cerca de 17,5 mil visitantes durante os três dias de evento (6 a 8 de agosto), no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Repetiu, assim, o recorde de público registrado em 2023. Na feira, 144 marcas estiveram presentes (no ano anterior, haviam sido 120) e 44 aeronaves foram expostas (foram 43 em 2023).

“Para a 19ª edição, intensificamos o foco nos negócios da Aviação, nos compradores e vendedores de aeronaves, peças e serviços relacionados, expositores e representantes das marcas e nos profissionais do segmento, que influenciam na decisão de fazer aquisições. Tivemos um salto qualitativo significativo, além de termos mais expositores”, comenta Flávio Pires, CEO da ABAG (Associação Brasileira da Aviação Geral), promotora da LABACE.

Essa foi a última edição da feira em Congonhas. Em 2025, a LABACE acontecerá no Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo. “Encerramos essa edição, por um lado, num clima de saudosismo, por deixar Congonhas após 19 edições. Por outro lado, nossa próxima ‘casa’, em 2025, ano em que a feira terá a sua 20ª edição, será o Campo de Marte, um aeroporto com muitas vantagens, como uma área disponível maior para o evento e localizado numa região central, próximo aos principais eixos de deslocamento de São Paulo”, afirma Flávio Pires.

“Além disso, Campo de Marte, no futuro, dará aos expositores possibilidades não disponíveis em Congonhas, como a de realizar voos de demonstração de suas aeronaves com clientes. Já os visitantes terão oportunidades como a de chegar ao evento com seus próprios aviões ou helicópteros, o chamado fly in”, prossegue o CEO da ABAG. “Esperamos fazer um evento ainda maior e melhor em 2025, embora enfrentando desafios como enfrentamos nessa edição, e para isso já começamos a trabalhar no projeto ‘Rumo a Marte’, no mesmo instante em que a LABACE 2024 se encerrou”, finaliza Flávio Pires. A LABACE 2025 já iniciou a sua comercialização para expositores e patrocinadores.

Sobre a ABAG

A ABAG (Associação Brasileira de Aviação Geral) foi criada em 1992 para defender os direitos e interesses das empresas que atuam em um segmento aeronáutico diverso e complementar às linhas aéreas regulares. A Aviação Geral é também conhecida como Aviação de Negócios, pois é composta por pessoas e organizações que operam aeronaves como forma de apoio a seus negócios. Isso inclui os operadores de táxis-aéreos (entre eles os que operam no transporte aeromédico, no setor de óleo & gás e na conectividade das comunidades isoladas da Amazônia), a aviação agrícola, os aeroclubes, as escolas de aviação e as aeronaves de frotas empresariais.