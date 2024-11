Lançar! Suprir! Resgatar! Aviação de Transporte na CRUZEX 2024 KC-390 Millennium e o C-105 Amazonas em ação na Base Aérea de Natal Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/11/2024 - 15h35 (Atualizado em 12/11/2024 - 15h35 ) twitter

KC-390 na CRUZEX 2024 Suboficial Johnson, Sargento Müller Marin, Sargento Mônica e Sargento Vanessa Sonaly/ CECOMSAER

Até o dia 15 de novembro, Forças Aéreas de vários países estão empenhadas em realizar uma série de missões de treinamento com foco na interoperabilidade e no aprimoramento das capacidades de combate. Essa é a 9º Edição do Exercício Cruzeiro do Sul (CRUZEX), que ocorre na Base Aérea de Natal (BANT) e é o maior treinamento de guerra aérea da América Latina.

KC-390

Entre os destaques desta edição estão as aeronaves de transporte da Força Aérea Brasileira (FAB): o KC-390 Millennium - que participa pela primeira vez do Exercício - e o C-105 Amazonas.

KC-390: Estreia operacional com missões de reabastecimento em voo

Na Cruzex 2024, o cargueiro multimissão da FAB tem cumprido missões essenciais, incluindo reabastecimento em voo (REVO), ressuprimento aéreo, assalto aeroterrestre - realizando lançamento de tropas do Exército Brasileiro -, além de infiltração e exfiltração de tropas. De acordo com o Comandante do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) - Esquadrão Zeus, Tenente-Coronel Bruno Américo Pereira, a presença do KC-390 neste exercício é fundamental, pois permite que as forças envolvidas maximizem sua capacidade de resposta em um ambiente controlado, mas realista, preparando as tropas para enfrentar desafios reais em operações combinadas.

‌



“O REVO permite que outras aeronaves prolonguem sua autonomia, um fator importante para operações prolongadas e para o sucesso de missões em áreas remotas e de difícil acesso. A capacidade de realizar as ações de reabastecimento em voo do KC-390 demonstra sua eficiência e o seu papel indispensável para ampliar o alcance das operações. O KC-390 Millennium prova ser uma aeronave ‘no estado da arte’, mostrando-se capaz de enfrentar as demandas de um exercício desafiador como a CRUZEX”.

O Comandante do Esquadrão complementa que a a participação no Exercício proporciona uma experiência única para a FAB. “Além disso, fortalece nossa integração e interoperabilidade com forças aliadas, o que é essencial para a prontidão operacional em cenários de combate reais”, ressalta.

‌



Para o Comandante do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT) - Esquadrão Gordo, Tenente-Coronel Umile Coelho Rende, a participação do KC-390 na CRUZEX também é de suma importância. Ele reforça que a aeronave já foi utilizada em vários cenários reais, quer seja em missões de combate a incêndio em voo, lançamento de mantimentos para a comunidade Yanomami, lançamento de subsídios para manutenção de equipagens da Marinha do Brasil na Antártica, entre muitas outras. Assim, o Exercício tem como função o estabelecimento de questões de treinamento tático operacional do KC-390 em um cenário simulado de conflito.

“É bem importante na consolidação daquilo que treinamos ao longo desses últimos anos de assalto aeroterrestre, navegação tática a baixa altura, reabastecimento em contato com aeronaves de caça. Colocar isso em prática é fundamental e mostra a diversidade de operação do KC-390 em multicenários. Além disso, temos todas as plataformas tecnológicas embarcadas que aumentam a consciência situacional da tripulação, além dos sistemas de autoproteção da aeronave sendo testados. Assim, garantimos um grande aprimoramento das nossas capacidades de tripulação, aumento da consciência situacional, melhor posicionamento e melhor processo decisório em situações complexas que normalmente se apresentam”, relata o Tenente-Coronel Umille.

‌



Saiba como funciona o reabastecimento em voo

O KC-390 é equipado com dois pods de reabastecimento instalados nas asas, de onde se estendem as mangueiras com cestas na ponta. O avião receptor – geralmente um caça ou outro tipo de aeronave que possua o equipamento de sonda – aproxima-se do KC-390 e alinha a sonda da sua fuselagem com a cesta do tanque de combustível do Millennium.

A capacidade de reabastecimento em voo permite que aeronaves de combate, transporte ou vigilância permaneçam por mais tempo em áreas de operação, o que é vital em missões de longo alcance ou em áreas onde pousos e decolagens são inviáveis. Essa flexibilidade operacional é crucial em missões de defesa aérea, evacuação médica, transporte de carga em locais remotos e resposta rápida a emergências.

O KC-390 também é capaz de reabastecer mais de uma aeronave no mesmo voo, dependendo das condições operacionais, aumentando sua eficiência e utilidade em operações militares ou humanitárias.

Treinamento e Segurança

O processo de reabastecimento em voo exige treinamento intensivo para as tripulações, que devem estar preparadas para diferentes cenários de clima e possíveis falhas de conexão entre as aeronaves. Simuladores e exercícios práticos são usados para treinar os pilotos e operadores do KC-390 e garantir que possam realizar o procedimento com total segurança.

A operação exige uma grande precisão dos pilotos, pois ambos os aviões voam a velocidades altas e precisam manter uma formação estável. Uma vez que a sonda da aeronave receptora se conecta com a cesta, o combustível começa a ser transferido automaticamente. O processo é monitorado em tempo real pela tripulação do KC-390, que utiliza sensores e sistemas para garantir que o fluxo seja seguro e constante.

Os veteranos no suporte operacional

Junto ao KC-390, o C-105 Amazonas é um componente essencial nas operações de treinamento da Aviação de Transporte na CRUZEX 2024. Conhecido por sua resistência e capacidade de pouso em pistas adversas, o C-105 é uma peça fundamental em missões de transporte. Assim, durante o Exercício, o vetor aéreo atua nas missões de transporte de tropas e suprimentos para áreas remotas com o lançamento de carga, mostrando a importância da logística em cenários de combate e ajuda humanitária.

Pela ótica do Oficial de Operações do Primeiro Esquadrão do Décimo Quinto Grupo de Aviação (1º/15º GAV) - Esquadrão Onça, Major Aviador Kleber Aurélio Saugo, a aeronave C-105 Amazonas tem uma participação essencial devido à sua capacidade de autodefesa contra ameaças aéreas e terrestres. “A versatilidade da plataforma C-105 o torna ideal para operações diversas, contribuindo significativamente para a projeção de poder e mobilidade logística da FAB”, explica.

Participação internacional

Na edição de 2024 da CRUZEX, a presença do KC-390 da Força Aérea de Portugal (FAP) é um marco. Este é o primeiro ano em que a aeronave portuguesa participa do Treinamento, o que simboliza não apenas o fortalecimento da cooperação militar entre Brasil e Portugal, mas também a importância crescente do KC-390 no contexto das forças armadas ao redor do mundo.

A Tenente Ana Filipa Mota Pires Alves Ferreira, piloto da FAP, destaca a relevância dessa participação tanto para a sua carreira quanto para a equipe. Segundo ela, a presença do KC-390 representa não apenas uma oportunidade de aprimoramento técnico e tático, mas também uma maneira de reforçar os laços entre as forças aéreas. “Estamos aqui para trocar conhecimentos e aprender com os nossos colegas brasileiros e de outras nações. É uma experiência única que eleva a nossa capacidade operacional e nos prepara para missões complexas em ambientes desafiadores”, afirma.

A aeronave KC-390, com suas capacidades multimissão, destaca-se no Exercício devido à sua versatilidade, capaz de realizar desde operações de transporte logístico até reabastecimento em voo. A Tenente Ana Filipa ressalta que o treinamento com a aeronave em um ambiente multinacional como a CRUZEX permite testá-la em diferentes cenários e adaptar procedimentos em tempo real. “Essa experiência é enriquecedora porque cada país tem uma abordagem própria de operação. Assim, podemos explorar toda a sua capacidade de integração e adaptabilidade”, conclui.

