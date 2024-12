LATAM adota couro reciclado sustentável para revestir assentos de aeronaves Revestimento produzido com recortes de couros permite reciclar 95% da água na produção Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/12/2024 - 11h55 (Atualizado em 06/12/2024 - 11h55 ) twitter

Material feito a partir de couro reciclado será instalado em 24 aeronaves da LATAM Divulgação LATAM

A LATAM anunciou que irá adotar couro reciclado sustentável para revestir e renovar os assentos de 24 aeronaves do grupo, somando 6.910 assentos. A novidade integra o processo de renovação de cabines das aeronaves que operam voos internacionais anunciado em setembro deste ano e parte dela será implementada no LATAM MRO, maior centro de manutenção da companhia, em São Carlos (SP).

O novo estofamento, elaborado a partir de recortes de couro que originalmente seriam descartados, é composto por um material alternativo de primeira qualidade que se destaca por seu design, conforto e durabilidade. Seu processo produtivo permite ainda reduzir as emissões de carbono em até 60% e possibilita uma economia de até 55% no consumo de água ao reduzir a necessidade de criar gado, já que o couro reciclado evita o uso adicional de terras para pastagem e alimentação animal, além de reciclar 95% da água, segundo dados do fabricante Gen Phoenix.

“Esta mudança permite continuar posicionando a LATAM como um ator relevante na indústria em termos de sustentabilidade, já que não só tem o propósito de otimizar e elevar a experiência dos passageiros a bordo, mas também se alinha com nossa meta de buscar ser um grupo zero resíduos a aterros sanitários até 2027”, comenta Johanna Cabrera, gerente de Sustentabilidade do LATAM Airlines Group.

Desde 2018, a Gen Phoenix forneceu à LATAM 130 mil metros quadrados de material reciclado para cobrir 61% de toda a sua frota de assentos, o que permitiu evitar 21 toneladas de resíduos destinados a aterros sanitários.

Cabe destacar que, do total de aviões que entrarão em retrofit, 10 são Boeing 787-8 - exclusivos para o mercado doméstico chileno - e 14 são Boeing 787-9, que operam as rotas Santiago-Brasil, além de algumas rotas no Peru. Os primeiros aviões que entrarão em retrofit serão Boeing 787-8 e começarão a voar comercialmente em 1º de março de 2025.

