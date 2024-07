LATAM Airlines Brasil anuncia nova Gerente de Marketing

‌



A LATAM Brasil anuncia a chegada de sua nova Gerente de Marketing, Mariana Karrer. Com reporte direto à Aline Mafra, Diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, Mariana assume a gestão da marca LATAM em todo o país, liderando as estratégias de Branding e Trade Marketing.

“É um prazer me juntar ao time de marketing da LATAM, marca referência dentro e fora do setor. Quando unimos a experiência do cliente com pessoas apaixonadas pelo que fazem o resultado é uma marca bem posicionada e alinhada ao propósito de cuidar para que os sonhos cheguem ao seu destino. É uma oportunidade ímpar de continuar trabalhando na construção dessa marca em um país tão relevante como o Brasil”, comenta.

Mariana possui graduação em Publicidade e Propaganda pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e pós-graduação em Marketing pelo Ibmec. Sua carreira acumula funções de liderança em empresas como Dasa, Nextel, L’Oreal e TIM, além de experiências na Telefônica, Coca-Cola Company e Infoglobo, sempre na área de Marketing e Publicidade. Atuando há 16 anos no mercado, foi convidada a ser jurada do Effie Awards Latam 2023, uma das mais importantes premiações do setor.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

Colaboração: Gabriel Rizzini Monteiro