LATAM Airlines Group encerra o primeiro trimestre com lucro líquido de US$ 355 milhões Resultado é 38% a mais do que o registrado no primeiro trimestre do ano de 2024, e com uma margem operacional ajustada de 16,8% Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/04/2025 - 22h12 (Atualizado em 28/04/2025 - 22h12 )

LATAM Airlines Group: lucro líquido de US$ 355 milhões no primeiro trimestre Gabriel Benevides

O LATAM Airlines Group informou hoje seus resultados financeiros correspondentes ao primeiro trimestre deste ano, seguindo em uma tendência positiva tanto em seu desempenho operacional quanto financeiro. O grupo encerrou o período com US$355 milhões em lucro líquido, 38% a mais que no primeiro trimestre do ano de 2024, e com uma margem operacional ajustada de 16,8%. Por sua vez, o grupo transportou 21 milhões de passageiros, 3,6% a mais que no mesmo período do ano passado.

Além disso, alcançou um primeiro trimestre recorde em rentabilidade financeira com um EBITDAR ajustado (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization and rent costs, na sigla em inglês) de quase US$1 bilhão, o que reflete uma gestão disciplinada e consistente do grupo em um contexto de demanda saudável e preferência dos clientes pela proposta de valor do grupo LATAM.

‌



Durante o período, o grupo teve receitas operacionais de US$3,411 bilhões, 2,7% a mais que no ano passado, explicado por um aumento de 1,6% nas receitas de passageiros e um aumento de 9,8% nas receitas de carga. Já o resultado operacional ajustado atingiu US$573 milhões, o que representa um crescimento de 23,9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

Além da rentabilidade recorde, a LATAM gerou US$585 milhões em fluxo de caixa operacional ajustado e US$189 milhões em caixa líquido durante o primeiro trimestre, encerrando o período com uma liquidez de 28,4% sobre as receitas dos últimos doze meses e uma alavancagem líquida ajustada de 1,5 vezes.

‌



Em termos de capacidade consolidada, medida em assentos-quilômetro disponíveis (ASK), o grupo LATAM cresceu 7,3%, impulsionado principalmente por um aumento de 10,7% nas operações internacionais. A extensa malha do grupo LATAM continuou atraindo passageiros que valorizaram a conectividade oferecida pelo grupo, que passou de 151 destinos em dezembro de 2024 para 153 destinos em 27 países em março de 2025.

Estes bons resultados e o ambiente de demanda estável levaram a LATAM a melhorar sua projeção (guidance) para o ano de 2025. O grupo espera uma margem operacional ajustada atualizada de 13% a 15% (em comparação com a projeção (guidance) anterior de 12% - 13,5% emitida em 3 de dezembro de 2024) e um EBITDAR ajustado de US$ 3,4 a US$ 3,75 bilhões (em comparação com US$ 3,25 a US$ 3,6 bilhões da projeção (guidance) anterior).

‌



“A capacidade de adaptação operacional e financeira da LATAM permite que ela esteja bem preparada para enfrentar os próximos meses, aproveitando a agilidade do grupo para entregar resultados sólidos e capturar oportunidades em toda a região. Apesar de um ambiente macroeconômico dinâmico e desafiador, o grupo continua focado em promover o crescimento rentável, elevar a experiência de viagem dos clientes, ampliar o engajamento dos funcionários e gerar valor para os acionistas da LATAM Airlines Group S.A.”, disse Ricardo Bottas, CFO do LATAM Airlines Group.

Ainda, foi aprovado um programa de recompra de ações de até 1,6% das ações em circulação durante os próximos 18 meses. A LATAM está executando o programa por meio de uma Oferta Firme em Bloque (OFB) pro rata na Bolsa de Comércio de Santiago por até 9.670 milhões de ações (1,6% do capital social total), a um preço de $15,02 pesos chilenos por ação (aproximadamente US$153 milhões). A OFB estará vigente até 30 de abril próximo.

A LATAM recebeu melhorias em sua classificação de crédito. A S&P Global Ratings melhorou a classificação da LATAM para “BB” de “BB-”, com perspectiva estável. A Fitch Ratings também melhorou a classificação da LATAM para “BB” de “BB-”, com perspectiva positiva.

Experiência e sustentabilidade

O grupo LATAM continuou investindo na experiência de viagem de seus clientes, desde a melhoria em serviços digitais, a modernização das cabines e a expansão da conectividade Wi-Fi em toda a frota. Ao final do trimestre, quase 90% da frota narrow body (corredor único) havia sido equipada com Wi-Fi, enquanto 61% da frota wide body (corredor duplo) contava com interiores de aeronaves aprimorados para oferecer uma experiência de viagem mais moderna, confortável e conectada. Além disso, na frota narrow, implementamos em 100% dos aviões a cabine Premium Economy para voos domésticos e internacionais dentro da América do Sul.

Além disso, o grupo LATAM lançou as novas cabines de classe executiva para sua frota de corredor duplo. Esta nova proposta eleva ainda mais o conforto ao introduzir portas de suíte, as primeiras do gênero na América do Sul, para um produto de classe mundial com total privacidade. Desenvolvida com forte foco em sustentabilidade e maior conforto dos passageiros, a nova Premium Business oferece uma experiência aprimorada para os clientes premium, com assentos totalmente reclináveis com acesso direto ao corredor, telas de alta definição e modernos pontos de recarga. Complementando esses esforços para elevar a experiência premium, foi anunciado um investimento para um novo Lounge no Aeroporto de Guarulhos (São Paulo) com inauguração prevista para 2027. Por sua vez, o grupo lançou sua nova experiência “Signature Check-in”, destinada a proporcionar um serviço mais rápido, personalizado e fluido para os passageiros premium em alguns aeroportos.

Tudo isso se traduziu em uma maior satisfação do cliente, que qualificaram o grupo LATAM com um Net Promoter Score (NPS) de 56 pontos, a maior pontuação na história do grupo e um aumento de 5,6 pontos em comparação com o primeiro trimestre de 2024.

Quanto à frota, durante o trimestre o grupo recebeu dois novos aviões A320neo, que oferecem maior eficiência de combustível e menores emissões. Estas aeronaves fazem parte das 26 que o grupo espera receber em 2025, em linha com seu plano de frota para crescimento e modernização.

Em termos de sustentabilidade, a LATAM foi reconhecida como uma das empresas líderes no quesito em nível mundial, segundo o relatório anual de sustentabilidade da S&P Global, o “Sustainability Yearbook”. O relatório destaca as empresas que demonstraram um desempenho notável na gestão de sustentabilidade, avaliada em função de suas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa.

Para participar do anuário, as empresas devem obter uma pontuação entre os 15% melhores de sua indústria. Na edição de 2025, a S&P Global avaliou mais de 7.690 empresas, das quais 780 fazem parte da publicação. Na indústria, apenas 6 conseguiram ser incluídas no “Sustainability Yearbook”.

