LATAM Airlines Group registrou lucro líquido de US$301 milhões no terceiro trimestre do ano

Vinicius Magalhaes

O LATAM Airlines Group S.A. divulgou hoje os seus resultados financeiros correspondentes ao terceiro trimestre de 2024, que continuam apresentando um bom desempenho e são divulgados ao mercado após o retorno do grupo à Bolsa de Nova York (NYSE) com o simbólico “Ring the Bell” e o seu posterior Investor Day. A LATAM informou um lucro líquido de US$301 milhões no período, acumulando US$705 milhões entre janeiro e setembro de 2024.

Em receitas operacionais, a LATAM alcançou US$3,3 bilhões, o que representa um aumento de 7,6% em relação ao terceiro trimestre de 2023, obtendo uma margem operacional ajustada de 14,0%. A LATAM registrou um sólido EBITDAR ajustado de US$828 milhões, com uma margem ajustada de 25,2%. Além disso, o grupo continuou fortalecendo a sua estrutura de capital, gerando US$157 milhões de caixa durante o período.

No trimestre, a capacidade medida em assentos por quilômetro disponíveis (ASK, em inglês) foi ampliada em 15,1% com relação a 2023 e observou-se uma taxa de ocupação consolidada de 84,9%. Destaca-se o crescimento de 22,4% nas operações internacionais, com taxa de ocupação de 86,1%.

Além disso, em outubro de 2024 foi realizado o refinanciamento da maior parte da dívida de saída do Capítulo 11 do grupo LATAM, conseguindo reduzir quase pela metade o custo financeiro original, assegurando que não teremos vencimentos de dívida financeira até o ano de 2028. Sob uma perspectiva contábil, este refinanciamento gerará um impacto único no demonstrativo de resultados de aproximadamente US$134 milhões, dos quais US$45 milhões se refletirão nos movimentos de caixa do quarto trimestre. Da mesma forma, esses US$45 milhões fazem parte dos US$200 milhões de caixa total utilizados neste processo.

O CFO do LATAM Airlines Group, Ramiro Alfonsín, disse que “estes bons resultados são fruto do trabalho dos últimos anos, que permitiu um crescimento sustentado e rentável. Conseguimos reduzir a dívida, praticamente não há vencimentos financeiros nos próximos quatro anos, dispomos de uma liquidez de US$3,6 bilhões e o grupo LATAM alcançou, com muito esforço, um custo por ASK de passageiros, excluindo combustível, de US$ 4 centavos.”

Recentemente, a LATAM atualizou as suas projeções para 2024. Em termos de capacidade, a LATAM espera para o ano um crescimento entre 15% e 16% em relação ao ano anterior e projetou um custo unitário ajustado das operações de passageiros, excluindo combustível, entre US$4,2 e US$4,3 centavos, mais baixo do que o projetado originalmente. O grupo também espera um EBITDAR anual (lucros antes de juros, impostos, depreciação, amortização e custos de aluguel) ajustado entre US$3 bilhões e US$3,15 bilhões. Por sua vez, espera continuar diminuindo o seu índice de alavancagem líquida ajustada para 1,6x - 1,7x vezes até o final do ano.

Crescimento sustentado

No período analisado, o grupo LATAM transportou 21,1 milhões de passageiros, um incremento de 7,1%. Nos últimos 12 meses, o número foi de 80,6 milhões de pessoas, o que representa um crescimento de 13,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior, impulsionado por uma demanda sólida. O grupo LATAM é o décimo maior em nível mundial e o líder na América do Sul, alcançando um total de 164 destinos (incluindo passageiros e carga) em 31 países.

Em termos de frota, o grupo tem assegurada uma ordem de mais de 120 aviões até 2030, o que apoia o seu crescimento futuro. Mantém compromissos com Airbus, Boeing e arrendadores, que somam 106 aviões narrow body (de fuselagem estreita, um corredor) e 19 aviões wide body (de fuselagem larga, dois corredores), incluindo a recente compra de 10 aviões Boeing, assegurando uma das poucas posições disponíveis até 2030. Atualmente, a LATAM conta com 341 aeronaves, sendo 56 aviões de passageiros da Boeing (modelos 767, 777 e 787) e 263 aviões da Airbus (modelos A319, A320, A320neo, A321 e A321neo).

