LATAM amplia de 24 para 34 voos semanais a sua operação na Base Aérea de Canoas

Primeiro voo comercial para Canoas foi realizado pela LATAM em 27 de maio deste ano (Divulgação Latam Airlines)

A LATAM informa que ampliará de 24 para 34 voos semanais a sua operação na Base Aérea de Canoas (RS) a partir de 30 de junho. As passagens para as novas operações a partir do aeroporto de Guarulhos (São Paulo) estarão disponíveis nos próximos dias em latam.com.

Em 27 de maio, a LATAM se tornou a primeira companhia aérea a operar voos comerciais na Base Aérea gaúcha, como parte da operação excepcional para atender ao Rio Grande do Sul. Os voos são operados em aeronaves Airbus A320, com capacidade para até 176 passageiros.

Os novos voos Guarulhos-Canoas decolarão às segundas (às 15h50), sextas (às 15h50), sábados (às 15h50 e 17h50) e domingos (às 17h50). Os novos voos Canoas-Guarulhos serão operados às segundas (às 19h05), sextas (às 19h05), sábados (às 19h05 e 21h00) e domingos (às 21h00).

Além disso, serão mantidos os demais voos já iniciados. É o caso do voo Guarulhos-Canoas, que decola diariamente às 12h15, e do voo Canoas-Guarulhos, que decola diariamente às 15h30. Além do voo Congonhas-Canoas, operado todos os dias (exceto quarta e sábado) às 6h20, e do voo Canoas-Congonhas, que decola às 9h30 dos mesmos dias.

MALHA AÉREA EMERGENCIAL: MAIS VOOS EXTRAS PARA O RIO GRANDE DO SUL

Adicionalmente, a LATAM também mantém a programação de 282 voos extras para atender o Rio Grande do Sul durante todo o mês de junho. A medida foi tomada para manter Porto Alegre (RS) e sua região metropolitana conectadas com o restante do Brasil e atendidas em suas necessidades de transporte de pessoas e cargas, enquanto as operações no aeroporto da capital gaúcha estão suspensas.

Além dos 102 novos voos entre São Paulo (aeroportos de Congonhas e Guarulhos) e a Base Aérea de Canoas, a LATAM também vai operar 120 voos extras entre São Paulo/Guarulhos e Florianópolis e 60 voos extras entre São Paulo/Guarulhos e Caxias do Sul.

BASE AÉREA DE CANOAS: ORIENTAÇÕES AOS PASSAGEIROS

A LATAM reforça ao passageiro com partida da Base Aérea de Canoas a necessidade de se apresentar para o embarque no ParkShopping Canoas (Av. Farroupilha, 4545) com 3 horas de antecedência do voo, dando sempre preferência para o check-in automático pelo site ou aplicativo da companhia. Os embarques e desembarques nessa localidade são realizados por ônibus de forma remota e o check-in é encerrado 1h30 antes de cada voo. Atenção: não é permitido embarcar ou desembarcar diretamente na Base Aérea de Canoas.

PORTO ALEGRE FORA DE OPERAÇÃO: VEJA COMO ALTERAR VIAGEM

Todos os passageiros com voos programados de/para Porto Alegre (POA) até 26 de outubro podem alterar seus bilhetes ou solicitar o reembolso sem custos em até 12 meses a partir da data do primeiro voo original. Essa alteração pode ser feita diretamente no site da LATAM, na seção Minhas Viagens. As viagens de/para Porto Alegre podem ser alteradas para uma nova viagem de/para Caxias do Sul (CXJ), Passo Fundo (PFB), Florianópolis (FLN), Jaguaruna (JJG), Navegantes (NVT), Chapecó (XAP), Joinville (JOI), Curitiba (CWB), Foz do Iguaçu (IGU) ou para a Base Aérea de Canoas (QNS).

Já o cliente com viagem programada de/para Caxias do Sul (CXJ) ou Passo Fundo (PFB), deve conferir o Status do Voo antes de se dirigir ao aeroporto de embarque. A operação nesses dois destinos permanece normal até o momento.

AVIÃO SOLIDÁRIO E A RECONSTRUÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL

O programa Avião Solidário da LATAM já transportou gratuitamente para a região Sul do Brasil 147 toneladas de doações (cestas básicas, água, fraldas descartáveis, cobertores, entre outros itens) e 126 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros) desde 4 de maio de 2024. Os transportes humanitários da LATAM foram realizados em voos comerciais da empresa para aeroportos da região e em cinco voos especiais inéditos para a Base Aérea de Canoas (RS), inclusive com doações provenientes de países como Portugal e EUA.

Há 11 anos, o programa Avião Solidário da LATAM já beneficiou mais de 140 milhões de pessoas no Brasil com o transporte gratuito de mais de 4,6 mil animais e 282 milhões de vacinas contra a COVID-19 para todos os estados brasileiros.

Adicionalmente, a LATAM também tem atuado no transporte gratuito de doações coletadas pelos seus parceiros no Brasil: Movimento União BR, CVC, Governo do Estado de Santa Catarina e Fraport.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.









