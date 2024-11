LATAM amplia em 11% a capacidade de transporte de cargas entre São Paulo e Manaus durante alta temporada de fim de ano Companhia ampliou de 10 para 11 voos semanais a operação no trecho São Paulo-Manaus e de 8 para 9 voos por semana a operação no trecho Manaus-São Paulo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/11/2024 - 10h26 (Atualizado em 26/11/2024 - 10h26 ) twitter

Autopeças, alimentos perecíveis e confecções são as principais produtos transportadas para Manaus Divulgação

A LATAM Cargo, afiliada de cargas do grupo LATAM, ampliará em 11% a sua capacidade de transporte semanal entre São Paulo e Manaus durante a alta temporada de fim de ano, na comparação com o mês de outubro. Isso porque, para atender o aumento da demanda entre 18 de novembro e 22 de dezembro, a LATAM terá 11 em vez de 10 voos semanais de São Paulo para Manaus, sendo 8 a partir de Guarulhos e 3 de Viracopos. Além de 9 em vez de 8 voos por semana de Manaus para São Paulo, todos com destino a Guarulhos.

Todos os voos serão realizados por aeronaves Boeing 767 cargueiras com capacidade para mais de 50 toneladas em cada voo. Autopeças, alimentos perecíveis e confecções são os principais produtos transportados de São Paulo para Manaus, enquanto materiais eletrônicos são os principais itens embarcados da capital amazonense para a capital paulista.

“Na prática, estamos adicionando mais de 100 toneladas de capacidade por semana nessa importante operação de fim de ano, que tem influência direta em toda a logística nacional, e ajuda outras indústrias a cumprirem com segurança e agilidade os seus prazos e compromissos de negócio com seus clientes. Seguiremos também vigilantes à novas demandas e capacidade caso sejam demandados pelo mercado”, afirma Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo Brasil.

A LATAM é a companhia líder do mercado aéreo de cargas na capital amazonense, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). De janeiro a setembro deste ano, foram mais de 33,7 mil toneladas de cargas transportadas de/para a localidade.

Atualmente, a LATAM também opera voos regulares nas rotas Guarulhos-Recife-Manaus e Guarulhos-Belém-Manaus, ambas inauguradas neste ano.



LATAM CARGO INVESTE NO BRASIL



Em 2023, a LATAM Cargo inaugurou as rotas Miami-Brasília, Miami-São José dos Campos e Amsterdam-Curitiba. Além disso, ampliou de dois para três voos semanais a operação da sua rota cargueira Miami-Florianópolis, inaugurada em 2020, em plena pandemia de Covid-19.

Em Abril, a empresa ampliou ainda de 6 para 9 voos semanais suas operações cargueiras para Manaus a partir dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, um aumento de 30% na capacidade em relação ao ano anterior. No mesmo mês, deu início a rota cargueira inédita entre Europa e Florianópolis, sendo a única companhia aérea a realizar esta rota que facilita o transporte de cargas internacionais entre Europa e Santa Catarina e abre portas para o comércio do mundo com o Brasil.

Em maio deste ano, a LATAM Cargo inaugurou a operação doméstica do voo semanal cargueiro Guarulhos-Recife-Manaus, que aumentou a capacidade (medida em ATK¹) da companhia na capital pernambucana em 62,5% na comparação com abril. Todas essas operações são realizadas por aeronaves cargueiras do modelo Boeing 767-300F com capacidade para embarcar mais de 50 toneladas por voo.

Já em julho, a companhia iniciou a operação de cargas via compartimento inferior de suas aeronaves de passageiros, em Vitória da Conquista, na Bahia. No mesmo mês, ampliou de dois para três voos semanais a operação da rota cargueira Miami-São José dos Campos.

A LATAM Cargo apresentou ainda em julho o seu novo portfólio de produtos para voos domésticos no Brasil . Com quatro novos serviços (Reservado, Veloz, Estândar e éFácil) e a possibilidade de combinação com cuidados específicos, são oferecidas mais opções e uma melhor experiência aos seus clientes que precisam transportar mercadorias dentro do País de acordo com suas necessidades.

LATAM CARGO: FLEXIBILIDADE, CONFIABILIDADE E COMPROMISSO



Além de contar com toda a frota e malha aérea da LATAM Brasil, a LATAM Cargo voa atualmente para 164 destinos em 31 países, sendo 15 deles exclusivos para cargas. Especificamente no Brasil, atende 50 destinos e conecta o País com outros 19 no exterior. Em todo o mundo, as afiliadas de carga do grupo LATAM contam com uma frota de 22 aeronaves cargueiras dos modelos Boeing 767-300F e Boeing 767-300BCF.

Em 2024, vale destacar, a operação brasileira da LATAM deve crescer de 7% a 8% em ASK (Assentos-Quilômetros Oferecidos), o que também reflete no aumento da capacidade para o transporte de cargas nos compartimentos inferiores das aeronaves de passageiros que voam no mercado doméstico.

