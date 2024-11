LATAM amplia em 14,6% a sua oferta de assentos domésticos no Brasil em outubro Crescimento expressivo em relação ao mesmo período de 2023 reflete bom momento da companhia e compromisso em seguir expandindo o acesso à aviação no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/11/2024 - 16h08 (Atualizado em 13/11/2024 - 16h08 ) twitter

LATAM: Crescimento expressivo em relação ao mesmo período de 2023 Vinicius Magalhaes

A LATAM acaba de registrar ampliação de 14,6% na sua oferta de assentos ASK (sigla em inglês para Assentos-Quilômetros Oferecidos) domésticos no Brasil. O crescimento alcançado em outubro na comparação com o mesmo mês de 2023 reflete o investimento e o compromisso da LATAM com o desenvolvimento sustentável da aviação brasileira, além do bom momento da companhia. Já a demanda RPK (sigla em inglês para Passageiros-Quilômetros Transportados) doméstica da empresa no Brasil teve crescimento também expressivo de 15,2% no mês.

Os números são resultados do lançamento de três novas rotas domésticas (São Paulo/Congonhas-João Pessoa, São Paulo/Congonhas-Maringá e Confins/Belo Horizonte-Fortaleza) e da reabertura do aeroporto de Porto Alegre (RS) em outubro, que permitiu a retomada gradual da operação regular de voos domésticos na capital gaúcha após os impactos das enchentes no estado.

Globalmente, o grupo LATAM também registrou 14,8% de crescimento na sua oferta total de assentos em outubro, impulsionado por um incremento de 16,5% na oferta de assentos internacionais e de 10,5% na oferta de assentos domésticos das suas afiliadas no Chile, Colômbia, Equador e Peru. Já a demanda global de passageiros do grupo LATAM teve crescimento de 14,9% no mês. Ao todo, o grupo LATAM transportou mais de 7,1 milhões de passageiros em outubro, resultado 11,1% acima do mesmo mês em 2023. Deste total, mais de 3 milhões de passageiros foram transportados pela LATAM Brasil.

Na operação cargueira, o grupo LATAM ampliou em 13,6% a sua capacidade ATK (sigla em inglês para Tonelada-Quilômetros Oferecidos) no mês com relação a outubro de 2023.

