LATAM amplia em 17% o número de voos de 6 rotas internacionais do Brasil Crescimento a partir de abril de 2025 foi programado para voos do Brasil para Chile, Peru e Espanha Luiz Fara Monteiro 05/12/2024 - 23h11 (Atualizado em 05/12/2024 - 23h11 )

LATAM: mais rotas Vinicius Magalhaes

Companhia aérea que mais conecta o Brasil com o mundo, a LATAM decidiu ampliar em 17% o número de voos de 6 rotas internacionais do País a partir de abril de 2025. O crescimento em relação à operação do início do próximo ano foi programado para incrementar a oferta do Brasil para Chile, Peru e Espanha.



As rotas para o Chile e Peru são operadas por aeronaves Airbus A320 e A321, com capacidade para até 174 passageiros. Já a rota de longa distância para a Espanha é operada em aeronaves Boeing 787-9 com capacidade para 300 passageiros (30 na cabine Premium Business, 57 na Economia e 213 na Economy) ou em Boeing 777 com capacidade para 410 passageiros (38 na cabine Premium Business, 50 na Economy+ e 322 na Economy).

As passagens aéreas já estão disponíveis em latam.com e demais canais de venda.



A partir de abril, a LATAM ampliará a operação Porto Alegre-Lima (de 3 para 4 voos por semana) e São Paulo/Guarulhos-Lima (de 21 para 28 voos semanais). A partir de julho, ampliará as rotas São Paulo/Guarulhos-Santiago (de 70 para 73 voos por semana), Porto Alegre-Santiago (de 3 para 5 voos semanais) e Brasília-Santiago (de 3 para 7 voos semanais). Atualmente, a companhia conta com a marca histórica de 9 rotas Brasil-Chile.



‌



Por sua vez, a rota São Paulo/Guarulhos-Madri terá ampliação a partir de julho, passando de 9 para 11 voos semanais. O incremento amplia a conectividade dos brasileiros com o continente europeu e atende à alta demanda de passageiros para o destino.



“Esses investimentos reforçam o compromisso da LATAM de aproximar ainda mais o Brasil do mundo em 2025. Hoje, somos a companhia de confiança dos brasileiros na hora de programar a sua viagem internacional e também a porta de entrada do nosso país para quem embarca em 90 aeroportos no exterior”, explica Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.



‌



LATAM É EMPRESA AÉREA QUE MAIS INVESTE NO BRASIL

Atualmente, a LATAM é a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 54 aeroportos em território nacional. Na operação internacional, é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior.



‌



Em 2024, a LATAM já adicionou no Brasil mais de 1,3 milhão de assentos domésticos e ultrapassou a marca de 150 aeronaves em sua frota nacional. Ao todo, a companhia prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos no Brasil este ano, na comparação com 2023.



Como consequência, a companhia lidera a aviação brasileira desde 2021, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Ao todo, a companhia obteve quase 39% de participação (RPK*) no mercado doméstico brasileiro no terceiro trimestre de 2024.



Nos voos internacionais, a LATAM terminará 2024 tendo inaugurado as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago. Segundo a ANAC, a LATAM liderou o setor aéreo internacional do Brasil no terceiro trimestre de 2024, com 23,9% de participação

