LATAM amplia em 47% o número de voos São Paulo-Buenos Aires/Aeroparque Aérea é a que mais conecta Brasil com o mundo e responde atualmente por 27% dos passageiros transportados pelo modal aéreo entre Brasil e Argentina, segundo a ANAC Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/08/2024 - 16h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 16h11 ) ‌



A partir de outubro, São Paulo-Buenos Aires terá mais 11 novos voos semanais da LATAM Divulgação LATAM/Spectral-Design

Companhia aérea que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior, a LATAM vai ampliar em 47% o número de voos na rota São Paulo/Guarulhos-Buenos Aires/Aeroparque a partir de 27 de outubro deste ano para atender o aumento da demanda. Já estão disponíveis em latam.com e demais canais as passagens aéreas para as 11 novas opções de horários que ampliarão de 23 para 34 voos semanais a operação da rota entre o aeroporto de Guarulhos e o Aeroparque Jorge Newbery. Segundo os dados mais recentes da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a LATAM responde atualmente por 27% do total de passageiros transportados pelo modal aéreo entre Brasil e Argentina.

“A LATAM é a companhia aérea que mais investiu e ampliou a oferta de assentos no Brasil desde a pandemia de Covid-19.Aumentar a conexão entre São Paulo a Buenos Aires fortalece o turismo entre duas das mais icônicas cidades da América do Sul. É uma rota que facilita o acesso a destinos que são referência mundial em gastronomia, arte e entretenimento para passageiros de ambos os países, sem falar das conexões possíveis a partir do nosso hub de Guarulhos”, explica Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

O incremento na rota faz parte de um investimento em novos voos da LATAM no Aeroparque Jorge Newbery, totalizando um crescimento de 27% na operação da companhia no aeroporto em comparação à temporada anterior (abril a setembro). Além do aeroporto de Guarulhos em São Paulo, os aeroportos de Santiago e Lima também irão receber novos voos da LATAM para a capital argentina a partir de outubro.

Outra opção de conexão entre Brasil e Argentina pela LATAM é a rota São Paulo/Guarulhos-Buenos Aires/Ezeiza, com operação variável de 5 a 10 voos por semana. Somadas as operações de Guarulhos para os dois aeroportos de Buenos Aires, o incremento é de mais de 20% frente à temporada anterior.

O CRESCIMENTO DA LATAM

Atualmente, a LATAM é a empresa que mais adiciona assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 53 aeroportos em território nacional. Na operação internacional, é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior.

Como consequência, a LATAM, lidera a aviação brasileira desde 2021 (market share calculado em RPK - sigla em inglês para Passageiros-Quilômetros Transportados), segundo a ANAC. O índice considera a quantidade de passageiros por quilômetros transportados pela empresa sobre o volume de passageiros por quilômetro transportados por todas as companhias aéreas que operam no País.

Em 2024, a LATAM já adicionou 1 milhão de assentos domésticos no Brasil e ultrapassou a marca de 150 aeronaves em sua frota no País. Ao todo, a companhia prevê para 2024 um crescimento de 8% a 10% a sua oferta doméstica de assentos no Brasil na comparação com 2023.

