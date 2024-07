LATAM amplia sua oferta de voos na rota Santiago-Melbourne Brasileiros terão mais uma opção de voo para a Oceania em viagens com conexão no Chile

LATAM: mais oferta de voos na rota Santiago-Melbourne William Alves

A LATAM acaba de anunciar a ampliação da sua oferta de voos na rota Santiago (Chile)-Melbourne (Austrália), de 3 para 4 frequências semanais, entre dezembro de 2024 e março de 2025, durante a temporada de verão.

Além do incremento de oferta para Melbourne a partir de 1º de dezembro deste ano, a LATAM também oferece 4 frequências semanais na rota Santiago (Chile)-Sidney (Austrália) e 6 frequências semanais na rota Santiago (Chile)-Auckland (Nova Zelândia)-Sidney (Austrália).

Durante os quatro meses programados para a operação da rota Santiago-Melbourne, a LATAM espera transportar cerca de 37 mil passageiros na rota, sendo aproximadamente 4 mil de/para o Brasil. As passagens já estão disponíveis para venda em latam.com e demais canais da companhia.

Os brasileiros poderão voar para o destino internacional a partir dos aeroportos de São Paulo/Guarulhos, Rio de Janeiro/Galeão, Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Brasília (DF) e Belo Horizonte/Confins em viagens com conexão na capital chilena e duração média total de 22 horas. A rota Santiago- Melbourne será operada aos domingos, segundas, terças e quintas-feiras, com decolagem às 00h55 (hora local). Já na rota inversa, os voos serão operados às segundas, terças, quartas e sextas-feiras, com decolagem às 12h (hora local). As viagens serão feitas em aeronaves Boeing 787-9 (capacidade para 300 passageiros -30 Premium Business, 57 Economy e 213 Economy).

Voos diretos entre Santiago e Sidney

A partir de 27 de outubro, o Grupo LATAM Airlines irá retomar a sua rota direta mais longa com voos diretos entre Santiago, no Chile, e Sidney, na Austrália. São mais de 11,3 mil quilômetros que separam as duas cidades. Com o retorno da operação, os passageiros poderão fazer esse trajeto em menos de 15 horas. O voo direto reduz em quatro horas o tempo de viagem em relação ao voo que faz escala em Auckland, na Nova Zelândia.

Os voos da capital chilena para Sydney decolarão às terças, quintas, sábados e domingos às 01h40 (horário local), chegando ao destino às 06h30 (horário local). E de Sydney as saídas serão às segundas, quartas, sextas e domingos às 12h10 (horário local), chegando a Santiago às 11h (horário local). A companhia estima transportar mais de 200 mil viajantes por ano, a negócios ou turismo.

O CRESCIMENTO DA LATAM

Mais eficiente e competitiva, a LATAM opera atualmente a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para mais de 50 aeroportos em território nacional. Na prática, lidera a aviação brasileira desde 2021 (em RPK), segundo a ANAC. O índice calculado pela ANAC considera a quantidade de passageiros por quilômetro transportados pela empresa sobre o volume de passageiros por quilômetro transportados por todas as companhias aéreas que operam no País.

Somente em 2023, quando transportou 33 milhões de passageiros domésticos no Brasil, a LATAM viu crescer em 8% a sua operação em todo o território nacional, na comparação com 2022. O avanço tem uma razão: no último ano, 15 dos 17 novos aviões recebidos direto de fábrica pelo grupo LATAM foram direcionados para a sua operação brasileira.

Em 2024, a LATAM prevê a chegada de mais aviões e um novo crescimento de 8% a 10% na sua operação doméstica no Brasil, na comparação com 2023. Na prática, serão adicionados no País mais de 3 milhões de assentos da companhia no ano.

Na operação internacional, a LATAM também liderou o mercado brasileiro em maio de 2024, com participação de 24%, segundo a ANAC. Atualmente, é a empresa aérea que mais transporta turistas ao Brasil, com voos próprios a partir de 90 aeroportos no exterior. Em novembro de 2023, vale lembrar, a LATAM e a Embratur assinaram um acordo de cooperação técnica para promover o País internacionalmente.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.









