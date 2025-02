LATAM anuncia 76 voos extras para os feriados do Brasil em 2025 Páscoa, Tiradentes, Dia do Trabalho, Corpus Christi e Festas Juninas terão frequências adicionais da companhia em diversas rotas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/02/2025 - 17h50 (Atualizado em 20/02/2025 - 17h50 ) twitter

Aeronave Airbus A320 da LATAM, usada em rotas domésticas Divulgação LATAM

A LATAM reforçou a sua operação doméstica no Brasil com voos extras para atender ao aumento da demanda por viagens nos feriados nacionais deste ano. O investimento foi programado para os feriados de Páscoa, Tiradentes, Dia do Trabalho, Corpus Christi e o período de festas juninas. Ao todo, são 76 pousos e decolagens extras nas datas comemorativas, que adicionarão 13 mil novos assentos no Brasil. Florianópolis, Rio de Janeiro, João Pessoa, Porto Seguro e Aracaju são os destinos com mais incrementos.

Os voos domésticos da LATAM são realizados em aeronaves da Família Airbus A320, que inclui os modelos A319, A320 e A321, com capacidade média entre 140 e 216 passageiros. As passagens aéreas estão disponíveis em latam.com e demais canais.

PÁSCOA E TIRADENTES

O feriadão prolongado de 17 a 21 de abril contará com 16 voos extras nas rotas São Paulo/Guarulhos-Florianópolis, São Paulo/Congonhas-Florianópolis, São Paulo/Congonhas-Porto Seguro, São Paulo/Congonhas-Recife, São Paulo/Guarulhos-Goiânia e São Paulo/Guarulhos-Maceió.

‌



DIA DO TRABALHO

O feriado em uma quinta-feira terá 28 voos extras da LATAM entre 30 de abril e 3 de maio nas rotas São Paulo/Congonhas-Porto Seguro, São Paulo/Guarulhos-Porto Seguro, Brasília-Porto Seguro, Brasília-Florianópolis, São Paulo/Congonhas-Florianópolis,, São Paulo/Guarulhos-São Luís, São Paulo/Guarulhos-Aracaju, Porto Seguro-Rio de Janeiro/Galeão, São Paulo/Congonhas-Goiânia e São Paulo/Guarulhos-Navegantes.

‌



FESTAS JUNINAS

A LATAM vai oferecer um voo extra semanal (ida e volta) na rota São Paulo/Congonhas–João Pessoa, a ser operado entre 31 de maio e 28 de junho, totalizando 10 voos extras somando pousos e decolagens. A companhia decidiu ampliar a oferta para atender ao aumento da demanda por viagens à Paraíba durante as tradicionais festas juninas.

‌



CORPUS CHRISTI

Outro feriado em uma quinta-feira, o Corpus Christi deste ano contará com 22 voos extras da LATAM de 18 a 21 de junho. Os voos foram programados nas rotas São Paulo/Guarulhos-Porto Seguro, São Paulo/Congonhas-Porto Seguro, São Paulo/Guarulhos-São José do Rio Preto, São Paulo/Congonhas-Florianópolis, São Paulo/Guarulhos-Florianópólis, São Paulo/Guarulhos-Aracaju, Porto Seguro-Rio de Janeiro/Galeão, São Paulo/Congonhas-Goiânia e São Paulo/Guarulhos-Navegantes

MAIS AVIÕES

Nos últimos dois anos, a frota da LATAM no Brasil cresceu 13% . É esse o resultado do recebimento pela companhia de 25 novas aeronaves direto de fábrica desde janeiro de 2023.

MAIS VOOS E ASSENTOS

Atualmente, a LATAM é a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no País, com voos para 52 aeroportos em território nacional. Para 2025, a companhia prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos no Brasil.

Já na operação internacional, a LATAM é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior. Em 2024, a LATAM inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago.

MAIS FUNCIONÁRIOS E CAPACITAÇÃO

O número de funcionários da LATAM no Brasil cresceu 14% nos últimos dois anos e alcançou a marca de 20,5 mil colaboradores. Em janeiro de 2025, a LATAM deu início às aulas da primeira turma de 70 bolsistas da Escola LATAM , um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação no País.

MAIS CLIENTES

Como consequência de seus investimentos em produto, tecnologia, frota e novos destinos, a LATAM lidera a aviação brasileira desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com quase 39% de participação no mercado doméstico brasileiro no acumulado de 2024. Entre os viajantes corporativos, a LATAM também lidera o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp).

Já na operação internacional, a LATAM fechou o ano liderando o segmento no Brasil com 23,6% de participação de mercado, também segundo a Anac.

