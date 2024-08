LATAM anuncia Fortaleza-Santiago como a sua oitava rota entre Brasil e Chile Voo direto será operado uma vez por semana a partir de 30 de novembro com aeronaves Airbus A320neo com capacidade para 174 passageiros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/08/2024 - 17h05 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h05 ) ‌



A LATAM, companhia aérea que mais conecta o Brasil com o mundo, anuncia que Fortaleza-Santiago será a sua oitava rota de uma cidade brasileira para o Chile. O voo direto será operado uma vez por semana a partir de 30 de novembro com aeronaves Airbus A320neo com capacidade para 174 passageiros (162 em cabine Economy e 12 em Premium Economy). Em breve, as passagens aéreas para a nova operação estarão disponíveis em latam.com e demais canais.

Atualmente, a LATAM é a empresa aérea que mais conecta o Brasil com o Chile, responsável atualmente por 70% do volume de passageiros que viajam de avião entre os dois países, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Os outros voos diretos da empresa para Santiago decolam de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Na operação internacional no Ceará, a LATAM também já opera a rota Fortaleza-Miami.

“Fortaleza é uma cidade muito importante e estratégica para a LATAM. Hoje, somos responsáveis por 45% das decolagens na localidade. Com essa nova rota, seremos a primeira companhia aérea a operar Fortaleza-Santiago, voo que vai movimentar aproximadamente 14,5 mil passageiros por ano e aproximar o Ceará não somente do Chile, mas também da Austrália e da Nova Zelândia, por meio de rápidas conexões em Santiago. Esse é mais um exemplo do nosso compromisso com o Brasil e com a integração regional da América do Sul”, comenta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

O voo Fortaleza-Santiago será operado sempre aos sábados e os voos de retorno Santiago-Fortaleza aos domingos, com duração média de 6h30. Decolará às 14h45 (hora local) de Fortaleza e às 6h50 (hora local) de Santiago. Na comparação com uma viagem com conexão no aeroporto de Guarulhos (São Paulo), a nova rota diminuirá em três horas o tempo médio de deslocamento entre a capital cearense e o Chile.

A secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, celebra a nova conquista do estado. “Temos trabalhado diariamente, sob a condução do nosso governador Elmano de Freitas, para ampliar essa malha aérea, modal importante para o desenvolvimento econômico do estado. Com esse novo voo internacional, fruto da parceria entre o Governo do Ceará e a LATAM, vamos impulsionar a atração de turistas da América do Sul, nossos vizinhos que, a partir de agora, poderão chegar mais rápido às belezas do Ceará que tanto os encantam”, destaca.

O CRESCIMENTO DA LATAM

Atualmente, a LATAM é a empresa que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no País, com voos para 53 aeroportos em território nacional. Na operação internacional, é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior.

Como consequência, a LATAM, lidera a aviação brasileira desde 2021 (market share calculado em RPK¹), segundo a ANAC. O índice considera a quantidade de passageiros por quilômetro transportados pela empresa sobre o volume de passageiros por quilômetro transportados por todas as companhias aéreas que operam no País.

Em 2024, a LATAM já adicionou 1 milhão de assentos domésticos no Brasil e ultrapassou a marca de 150 aeronaves em sua frota no País. Ao todo, a companhia prevê para 2024 um crescimento de 8% a 10% a sua oferta doméstica de assentos no Brasil na comparação com 2023.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.