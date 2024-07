LATAM anuncia terceira frequência semanal na rota cargueira Miami-São José dos Campos Mais de 150 toneladas de cargas poderão ser transportadas semanalmente entre os EUA e o interior paulista Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2024 - 16h04 (Atualizado em 25/07/2024 - 16h04 ) ‌



Rota cargueira foi inaugurada em junho de 2023 Divulgação LATAM Cargo

A LATAM Cargo Group acaba de anunciar a ampliação de 2 para 3 voos semanais em sua rota cargueira Miami-São José dos Campos. Agora, além de segunda e quarta-feira, a operação também é realizada às sextas-feiras. Com o investimento, a capacidade da rota terá um aumento de 50%, podendo chegar semanalmente a mais de 150 toneladas de cargas transportadas dos EUA para o interior paulista.

“Estamos muito contentes em fazer este anúncio que apenas reforça o compromisso da LATAM Cargo com os seus clientes no Brasil”, afirma Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo Brasil. “Essa é uma rota cargueira internacional muito importante para São José dos Campos e o interior de São Paulo como um todo, uma vez que facilita a importação de insumos e equipamentos eletrônicos para toda a cadeia industrial do Vale do Paraíba”, finaliza o executivo.

A rota, operada por aeronaves cargueiras Boeing 767-300F com capacidade para transportar mais de 50 toneladas de cargas por voo, completou seu primeiro ano em junho e facilita as importações especialmente de cargas gerais e eletrônicos na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, uma vez que o aeroporto de Miami é um hub (centro de conexões) que conecta cargas aéreas provenientes de outras localidades nos Estados Unidos e na Europa.

O aeroporto de São José dos Campos é estratégico porque está localizado no coração da região metropolitana do Vale do Paraíba, o segundo maior enclave industrial do Brasil, próximo aos principais centros industriais do estado de São Paulo. O aeroporto possui a terceira pista mais longa do estado de São Paulo e um terminal de cargas modernizado. As indústrias aeroespacial, aeronáutica, automobilística, eletrônica e outras de alta tecnologia localizadas no Vale do Paraíba e nas regiões adjacentes são beneficiadas com a rota, com vantagens competitivas como a redução de custos de importação.

LATAM CARGO SEGUE INVESTINDO NO BRASIL

Em 2023, a LATAM Cargo inaugurou as rotas cargueiras internacionais Miami-São José dos Campos, Miami-Brasília e Amsterdam-Curitiba. Além disso, ampliou de dois para três voos semanais a operação da sua rota cargueira Miami-Florianópolis, inaugurada em 2020, em plena pandemia de Covid-19.

Já em abril de 2024, a afiliada de cargas do grupo LATAM duplicou sua capacidade na capital paraense com a inauguração da rota cargueira Guarulhos-Belém-Manaus. A empresa também ampliou de 6 para 9 voos semanais suas operações cargueiras para Manaus a partir dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, um aumento de 30% na capacidade em relação ao ano anterior. No mesmo mês, deu início a rota cargueira inédita entre Europa e Florianópolis, sendo a única companhia aérea a realizar esta rota que facilita o transporte de cargas internacionais entre Europa e Santa Catarina e abre portas para o comércio do mundo com o Brasil.

Já em maio deste ano, a LATAM Cargo inaugurou a operação doméstica do voo semanal cargueiro Guarulhos-Recife-Manaus, que aumentou a capacidade (medida em ATK¹) da companhia na capital pernambucana em 62,5% na comparação com abril. Todas essas operações são realizadas por aeronaves cargueiras do modelo Boeing 767-300F com capacidade para embarcar mais de 50 toneladas por voo.

Além disso, a LATAM Cargo acaba de apresentar ao mercado o seu novo portfólio de produtos para voos domésticos no País . Com quatro novos serviços e a possibilidade de combinação com cuidados específicos, a companhia passa a oferecer a partir de agora mais opções e uma melhor experiência aos seus clientes que precisam transportar mercadorias dentro do País de acordo com suas necessidades.

LATAM CARGO: FLEXIBILIDADE, CONFIABILIDADE E COMPROMISSO

Além de contar com toda a frota e malha aérea da LATAM, a LATAM Cargo voa atualmente para 166 destinos em 33 países, sendo 18 deles exclusivos para cargas. Especificamente no Brasil, atende 50 destinos e conecta o País com outros 19 no exterior. Em todo o mundo, as afiliadas de carga do grupo LATAM contam com uma frota de 20 aeronaves cargueiras dos modelos Boeing 767-300F e Boeing 767-300BCF.

Em 2024, vale destacar, a operação brasileira da LATAM deve crescer de 7% a 9% em ASK (Assentos-Quilômetros Oferecidos), o que também reflete no aumento da capacidade para o transporte de cargas nos compartimentos inferiores das aeronaves de passageiros que voam no mercado doméstico.

¹ATK: sigla em inglês para Tonelada-Quilômetros Oferecidos.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.