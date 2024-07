LATAM apoia maior Feira de Artesanato da América Latina e oferece até 40% de desconto no transporte de mercadorias adquiridas 24ª edição da Fenearte acontece de 3 a 14 de julho em Olinda (PE) e contará com mais de 5 mil artesãos, expositores e empreendedores de todo o Brasil e do exterior

Bolsas desenvolvidas pela RODA a partir de materiais reaproveitados serão distribuídas como brindes no voo entre São Paulo e Recife Divulgação LATAM/RODA

A LATAM Brasil acaba de anunciar que será uma das apoiadoras da maior Feira de Artesanato da América Latina, que acontece de 3 a 14 de julho em Olinda (PE). Com mais de 5 mil artesãos, expositores e empreendedores de todo o Brasil e de 30 países no mundo, a 24ª edição da Fenearte contará com mais de 700 espaços de comercialização. O apoio da LATAM tem como objetivo principal reforçar seu apoio à cultura do artesanato brasileiro, bem como seu programa Segundo Voo, que visa reduzir o impacto ambiental da sua operação e estimular a economia criativa por meio do upcycling.

“Estamos muito contentes em fazer parte deste evento tão importante. O artesanato está muito ligado ao nosso programa Segundo Voo e este apoio mostra como a LATAM está preocupada em incentivar cada vez mais essa forma de expressão cultural em todo o Brasil e o mundo”, destaca Lígia Sato, gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente da LATAM Brasil. “Além disso, um de nossos parceiros dentro deste programa, a RODA Design Circular, também estará na Fenearte. Esse apoio conjunto com certeza fará diferença, especialmente para as comunidades artesãs presentes”, finaliza a executiva.

Como parte deste apoio, a LATAM Cargo irá oferecer até 40% de desconto no transporte de mercadorias adquiridas, tanto para expositores quanto visitantes, entre Recife e todos os estados do Brasil até o fim de agosto. Além disso, contará com um speech especial sobre a Fenearte em todos os voos com destino a capital pernambucana durante o período do evento, além de distribuir mais de 200 bolsinhas confeccionadas pela RODA Design Circular com tecidos reaproveitados em um voo entre São Paulo e Recife.

Reforçando ainda o apoio da LATAM à cultura de artesanato do Nordeste e do mundo, a 24ª Fenearte será palco de uma roda de conversa sobre design circular com Lígia Sato, da LATAM Brasil, e Emanuella Xavier, Diretora de Negócios e de Criação na Roda Design Circular. A conversa, que acontecerá no dia 11 de julho como parte da programação da Feira, abordará a importância da moda circular e do upcycling associada à valorização da cultura regional.

A RODA estará presente na 24ª Fenearte para promover a economia circular e desing criativo para todo o Brasil e o mundo. “Acreditamos em fomentar a cultura do consumo consciente e do reaproveitamento por meio do design circular. Com o pensamento de reutilizar, transformar e criar a partir de peças que já cumpriram com sua função, podemos contribuir para uma economia mais sustentável”, comenta Mariana Amazonas, mestra em Design Thinking Ecológico e uma das fundadoras da RODA.

PARCERIA LATAM E RODA DESIGN CIRCULAR

A LATAM iniciou neste ano uma parceria com a RODA D esign Circular , seu terceiro parceiro brasileiro no Segundo Voo - programa pertencente ao pilar de Economia Circular dentro da estratégia de sustentabilidade do grupo LATAM - e que promove a reutilização criativa de materiais (upcycling) para reduzir o impacto ambiental da sua operação e estimular a economia criativa. A instituição foi criada no Recife (PE) para gerar novos produtos economicamente viáveis e produzidos com o material descartado por empresas. Atualmente, a parceria da LATAM com a RODA está na etapa de experimentação na transformação criativa de tecidos de tapeçaria, couros e uniformes usados e obsoletos. A equipe de designers da RODA segue criando produtos como bolsas, estojos e almofadas térmicas a partir destes materiais. A aquisição dos produtos pela LATAM já vêm acontecendo para serem utilizados como brindes em ações especiais e eventos com participação da companhia.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.









