LATAM aposta no talento de músicos e bandas brasileiras para entretenimento a bordo Programa pioneiro na América do Sul seleciona novos artistas e conjuntos musicais para apresentar seu talento para o Brasil e o mundo no LATAM Play

LATAM: aposta em artistas nacionais para seu entretenimento de bordo (Divulgação LATAM Airlines)

A LATAM acaba de colocar no ar em seu serviço de entretenimento de bordo uma iniciativa pioneira na América do Sul. Trata-se de “A Nova Música Brasileira by LATAM Play”, programa que vai selecionar novos músicos e bandas brasileiras em ascensão para apresentar seu talento para o Brasil e o mundo no LATAM Play, a plataforma de entretenimento de bordo da companhia.

Já estão disponíveis nos voos domésticos e internacionais da LATAM episódios que apresentam o trabalho e trajetória de 18 artistas. A curadoria e produção do conteúdo é realizada em parceria do jornalista e produtor musical Lúcio Ribeiro com o portal de música e cultura pop brasileira Popload.

Segundo Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do Grupo LATAM, o programa reforça a relação da empresa com a música ao jogar luz sobre a riqueza cultural brasileira ainda não apresentada. “O Brasil é mundialmente conhecido pela riqueza no campo musical, mas ainda existe uma infinidade de artistas promissores aguardando para serem revelados. Estamos abrindo espaço em nosso serviço de entretenimento de bordo para essa nova onda de talentos apresentar a nova música brasileira aos milhares de passageiros que embarcam com a LATAM”, explica.

COMO OS ARTISTAS BRASILEIROS SÃO SELECIONADOS

Todos os meses, a LATAM e o produtor musical Lúcio Ribeiro acompanham a programação musical de teatros, casas de shows, centros culturais, festivais e eventos festivos de todo o Brasil para selecionar músicos e bandas em ascensão que estão trazendo o que há de mais inovador e emocionante na nova cena musical do País. Os artistas selecionados terão suas trajetórias e trabalhos transformados em conteúdo no catálogo do LATAM Play.

Os 6 primeiros episódios do programa já estão disponíveis na plataforma e destacam talentos, como Ana Frango Elétrico, Dadá Joãozinho e Raidol (episódio 1); Luiza Lian, Melly e Nelson D (episódio 2); Josyara, Papisa, Chuck Hipolito (episódio 3); Apeles, Bebé e Karen Francis (episódio 4); Vício, Clara Bicho e Madre (episódio 5); e Potyguara Bardo, Douglas Lemos e Tatá Aeroplano (episódio 6).

APOSTAS DA LATAM EM TALENTOS DA GASTRONOMIA BRASILEIRA

O programa “A Nova Música Brasileira by LATAM Play” não é a primeira iniciativa da LATAM para dar visibilidade aos talentos brasileiros. Desde 2023, a companhia conta com o “Sabor à Brasileira”, programa que empodera e dá visibilidade ao talento de chefs brasileiras no cardápio das cabines Premium Business e Economy dos voos internacionais longos da LATAM que decolam do Brasil. A série apresenta um novo prato signature a cada três meses, sempre assinado por uma chef de uma região do Brasil. Todas as regiões do Brasil já foram representadas: Nordeste (Baião de Dois ao Mar, da chef Nara Amaral), Sudeste (Vaca Atolada de Primeira, da chef Júlia Tricate e Galinhada das Deusas, da chef Manuelle Ferraz), Norte (Amazônia Encantada, da chef Débora Shornik), Centro-Oeste (Pintado Pantaneiro, da chef Ariani Malouf) e Sul (Porco Catarina, da chef Janete Borges).

LATAM SEM FRONTEIRAS COM A MÚSICA

LATAM sem fronteiras. Essa é a assinatura da marca que firma o compromisso da empresa em empoderar o cliente para que ele sempre supere seus limites, assim como acontece na música. Como parte da estratégia, a LATAM está renovando a aposta neste território com o programa “A Nova Música Brasileira by LATAM Play”. A busca é por estar mais próxima dos brasileiros e manter uma relação mais empática com os clientes, em uma conexão para além do voo. Desde 2019, a LATAM Brasil é a Companhia Aérea Oficial do Rock in Rio Brasil. Em 2023, também assumiu essa condição nos festivais The Town e Primavera Sound, realizados em São Paulo.

MAIS ENTRETENIMENTO PARA O LATAM PLAY

A plataforma LATAM Play é mais uma experiência gratuita para os clientes LATAM durante os voos domésticos e internacionais. Está disponível por meio de Código QR ou pelo site play.latam.com para smartphones e tablets em aeronaves Airbus A319, A320, A320neo, A321neo e A321 e nas telas individuais dos assentos nas aeronaves Boeing 767, 787 e 777. Ao todo, o catálogo da LATAM Play conta com acesso gratuito durante os voos ao maior catálogo de conteúdos exclusivos da América do Sul , com mais de 170 filmes, 550 episódios de programas de televisão, 100 álbuns de música e conteúdos exclusivos do HBO Max, Paramount+ e Disney+.









