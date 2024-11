LATAM apresenta novas cabines Premium Business com design inspirado nas paisagens da América do Sul Dunas de areia do Brasil e Cordilheira dos Andes são parte da inspiração para o desenho dos novos assentos, que contarão com portas para oferecer mais privacidade aos passageiros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/11/2024 - 20h42 (Atualizado em 29/11/2024 - 20h42 ) twitter

Com o objetivo de seguir aperfeiçoando sua frota e tornar a experiência de bordo ao passageiro superior, o Grupo LATAM apresenta suas novas cabines Premium Business, que serão entregues no primeiro trimestre de 2025. As novas suítes combinam privacidade, comodidade e um desenho inspirado na beleza natural da América do Sul. Desenvolvidas em parceria com a PriestmanGoode, os assentos Recaro R7 contam com design que remetem às dunas de areia do Brasil, mesas de granito inspiradas nas Cordilheiras dos Andes e outros elementos que fazem referência ao patrimônio natural da região.

As novas suítes da Premium Business da LATAM foram desenhadas para oferecer privacidade e conforto, com assentos privativos com portas de correr e que colocam a LATAM como a única companhia aérea da América do Sul a contar com esse produto. Cada suíte se transforma em uma cama confortável, que assegura um descanso de alto nível nos voos de longa distância.

Os passageiros também terão acesso direto ao corredor, compartimentos dedicados aos calçados, amplo espaço de armazenamento, além de entradas USB-A e USB-C para carregar dispositivos. Para o entretenimento, cada suíte contará com uma tela de alta definição de 18 polegadas. “O novo desenho da nova Premium Business é uma celebração à América do Sul e todas as suas paisagens e rica cultura. Ao incorporar essas referências em nossas cabines, oferecemos uma experiência de viagem superior, que reflete nossa identidade cultural ao mesmo tempo em que prioriza privacidade, conforto e comodidade”, afirma Jaime Cornejo, Gerente de Interior de Cabines e IFEC do Grupo LATAM.

A primeira aeronave que contará com a nova cabine Premium Business já está em processo de modificação no Centro de Manutenção e Reparo da LATAM (MRO), em São Carlos (SP), onde a companhia anunciou recentemente um investimento de R$ 40 milhões para a construção de um novo hangar especializado na manutenção de aviões de grande porte.



Em setembro de 2024, vale lembrar, o grupo LATAM iniciou um processo de renovação de 24 aeronaves Boeing 787, com um investimento total de US$ 360 milhões, redesenhando completamente os interiores das cabines com novos assentos, entretenimento a bordo e melhorias no design.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.



O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.



LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

