LATAM apresenta portfólio com quatro novos serviços para clientes de carga no Brasil Reservado, Veloz, Estândar e éFácil foram criados para atender cada envio de mercadoria doméstica de acordo com suas necessidades

LATAM Cargo promete melhor experiência aos seus clientes Divulgação LATAM Cargo

A LATAM Cargo Brasil, afiliada de cargas do grupo LATAM, acaba de apresentar ao mercado o seu novo portfólio de produtos para voos domésticos no País. Com quatro novos serviços e a possibilidade de combinação com cuidados específicos, a companhia passa a oferecer a partir de agora, com transparência e consistência, mais opções e uma melhor experiência aos seus clientes que precisam transportar mercadorias dentro do País de acordo com suas necessidades.

O novo portfólio também vem acompanhado de uma transformação de processos e equipes internas para garantir a entrega de um melhor produto ao cliente. “Na LATAM Cargo, compreendemos que por trás de cada envio existe um mundo de expectativas e necessidades únicas. O nosso compromisso não é somente transportar cargas, mas zelar por um cuidado especial pensado para cada tipo de mercadoria. Diante disso, apresentamos ao mercado o nosso novo portfólio de produtos, desenhado não apenas para satisfazer as necessidades dos nossos clientes, mas sim para superá-las”, afirma Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo Brasil.

Atualmente, a LATAM Cargo Brasil possui operações com aeronaves cargueiras nas rotas domésticas Guarulhos-Manaus-Guarulhos, Guarulhos-Belém-Manaus, Guarulhos-Recife-Manaus e Viracopos-Manaus, além de atender 49 destinos no País com o transporte de cargas nos compartimentos inferiores das aeronaves de passageiros.

OS 4 NOVOS SERVIÇOS DA LATAM CARGO BRASIL

Reservado, Veloz, Estândar e éFácil são os quatro novos serviços oferecidos pela LATAM Cargo Brasil aos seus clientes em voos domésticos. Confira abaixo mais detalhes.

RESERVADO: Pensado para clientes que necessitam de programação em seus envios.

Pensado para clientes que necessitam de programação em seus envios. VELOZ: Com a promessa de que a carga chegue no primeiro voo disponível, é a solução ideal para quem precisa transportar de forma urgente, garantindo sua chegada ao destino o mais rápido possível.

Com a promessa de que a carga chegue no primeiro voo disponível, é a solução ideal para quem precisa transportar de forma urgente, garantindo sua chegada ao destino o mais rápido possível. ESTÂNDAR: Ideal para clientes que buscam preços competitivos e contam com maiores opções de prazos para atender sua necessidade.

Ideal para clientes que buscam preços competitivos e contam com maiores opções de prazos para atender sua necessidade. éFÁCIL: Solução simples e completa para o transporte de remessas e e-commerce, pensado para os negócios que precisam de rapidez e entrega até a porta do cliente.

Além disso, estes serviços passam a ser combinados com 10 novos tipos de cuidados específicos oferecidos pela companhia: Fauna, Pets, Exclusivo, Oversize, Funerário, Bio, Meds, Perecível, Postal e Básico. O detalhe de cada um pode ser visualizado neste link .

Os clientes que desejam contratar o serviço devem entrar em contato diretamente com os seus executivos de contas ou por meio do telefone 0300 115 9999.

LATAM CARGO SEGUE INVESTINDO NO BRASIL

Em 2023, a LATAM Cargo Group inaugurou as rotas cargueiras internacionais Miami-São José dos Campos, Miami-Brasília e Amsterdam-Curitiba. Além disso, ampliou de dois para três voos semanais a operação da sua rota cargueira Miami-Florianópolis, inaugurada em 2020, em plena pandemia de Covid-19.

Já em abril de 2024, a afiliada de cargas do grupo LATAM duplicou sua capacidade na capital paraense com a inauguração da rota cargueira Guarulhos-Belém-Manaus. A empresa também ampliou de 6 para 9 voos semanais suas operações cargueiras para Manaus a partir dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, um aumento de 30% na capacidade em relação ao ano anterior. No mesmo mês, deu início a rota cargueira inédita entre Europa e Florianópolis, sendo a única companhia aérea a realizar esta rota que facilita o transporte de cargas internacionais entre Europa e Santa Catarina e abre portas para o comércio do mundo com o Brasil.

Já em maio deste ano, a LATAM Cargo Brasil inaugurou a operação doméstica do voo semanal cargueiro Guarulhos-Recife-Manaus, que aumentou a capacidade (medida em ATK, sigla em inglês para Tonelada-Quilômetros Oferecidos) da companhia na capital pernambucana em 62,5% na comparação com abril. Todas essas operações são realizadas por aeronaves cargueiras do modelo Boeing 767-300F com capacidade para embarcar mais de 50 toneladas por voo.

LATAM CARGO: FLEXIBILIDADE, CONFIABILIDADE E COMPROMISSO

Além de contar com toda a frota e malha aérea da LATAM, a LATAM Cargo voa atualmente para 166 destinos em 33 países, sendo 18 deles exclusivos para cargas. Especificamente no Brasil, atende 49 destinos e conecta o País com outros 19 no exterior. Em todo o mundo, as afiliadas de carga do grupo LATAM contam com uma frota de 20 aeronaves cargueiras dos modelos Boeing 767-300F e Boeing 767-300BCF.

Em 2024, vale destacar, a operação brasileira da LATAM deve crescer de 7% a 9% em ASK (Assentos-Quilômetros Oferecidos), o que também reflete no aumento da capacidade para o transporte de cargas nos compartimentos inferiores das aeronaves de passageiros que voam no mercado doméstico.

