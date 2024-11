LATAM aumenta em 35% o volume de bagagens despachadas pelo próprio cliente em Florianópolis instalação da terceira máquina de autoatendimento reduz de 90 para 45 segundos o tempo médio de espera Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/11/2024 - 16h57 (Atualizado em 22/11/2024 - 17h38 ) twitter

Tecnologia também está disponível nos aeroportos de Brasília, Galeão, Guarulhos, Salvador, Natal, Porto Alegre, Fortaleza, Confins e Vitória Divulgação LATAM

A LATAM instalou uma terceira máquina de autoatendimento para despacho de bagagens no Aeroporto de Florianópolis (SC), resultando em um aumento de 35% no volume de bagagens despachadas pelos próprios passageiros. Entre 27 de setembro e 28 de outubro de 2024, foram despachadas mais de 11,4 mil bagagens, em comparação com as mais de 8,4 mil registradas no mesmo período de 2023.

Desde a implementação desta tecnologia em Florianópolis, em novembro de 2021, mais de 254 mil bagagens foram despachadas por meio do autoatendimento da LATAM, o que representa 57,56% do total de bagagens despachadas na localidade em voos da companhia. Vale destacar que a tecnologia reduz o tempo médio de atendimento ao cliente de 90 para 45 segundos.

“Temos trabalhado cada vez mais para oferecer a melhor experiência ao nosso cliente. A implementação desta terceira máquina certamente tornará mais ágil e simples a viagem dos milhares de passageiros que embarcam diariamente conosco em Florianópolis”, afirma Derick Barboza, diretor de Aeroportos da LATAM Brasil.

O Despacho de Bagagem Express funciona em terminais de autoatendimento da LATAM. O cliente imprime a etiqueta com os seus dados e fixa em sua bagagem. Ao dirigir-se ao balcão de entrega de bagagem, realiza a pesagem e o escaneamento do cartão de embarque e da etiqueta. Caso a bagagem esteja dentro do limite de 23 quilos, a esteira leva a bagagem para ser acomodada no avião.

Atualmente, além de Florianópolis, a tecnologia da LATAM está disponível nos aeroportos de Brasília, Galeão (Rio de Janeiro), Guarulhos (São Paulo), Salvador, Natal, Porto Alegre, Fortaleza, Confins (Belo Horizonte) e Vitória. Este último também recebeu uma terceira máquina em julho deste ano.

