LATAM Brasil recebe 10 vezes mais visitantes no seu "Dia da Família" em 2024 Ação especial iniciada em 2016 aproxima famílias dos funcionários de seu local de trabalho durante o mês das crianças Luiz Fara Monteiro 04/11/2024 - 13h29

Dia da Família LATAM Divulgação

A LATAM recebeu mais de 6,6 mil visitantes em seus quatro escritórios no Brasil durante o Dia da Família realizado no mês de outubro. Iniciada em 2016, a ação aproxima as famílias dos funcionários aos seus locais de trabalho, reforçando o orgulho de seus colaboradores.

Neste ano, o volume de visitantes nas unidades da LATAM Brasil foi 10 vezes maior do que no primeiro ano da ação.

Crianças brincam no Dia da Família Divulgação LATAM

A ação foi realizada em cinco dias diferentes, sendo um fim de semana no CML (Centro de Manutenção da LATAM) no aeroporto de Guarulhos, além de um dia inteiro no LATAM MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) de São Carlos (SP), outro no Hangar 2 da LATAM no aeroporto de Congonhas e outro na Academia Corporativa da LATAM, na zona Sul de São Paulo.

Além de importantes parceiros para o sucesso do evento, a companhia contou ainda com mais de 200 funcionários voluntários para receber as famílias visitantes.

