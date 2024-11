LATAM Cargo Group recebe reconhecimento por seu programa de compensação de CO2 em premiação da indústria Prêmio na categoria “Air Cargo Environment” foi entregue pelo Air Cargo News, um dos principais veículos de comunicação do setor global de carga aérea, na 40ª edição do Air Cargo News Awards Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/11/2024 - 17h12 (Atualizado em 25/11/2024 - 17h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LATAM Cargo: compensação de CO2 Felipe Cantillana Photo*

O LATAM Cargo Group foi um dos premiados na última edição do “Air Cargo News Awards” na categoria de meio ambiente, graças ao seu programa de compensação de emissões de CO2, o “1+1: Compensar para Conservar”, em que convida seus clientes do negócio de cargas a compensar as emissões de seus embarques de forma colaborativa.



O prêmio considera as companhias aéreas destaques do setor e que lideram o caminho para uma indústria de carga aérea mais sustentável. Nesta oportunidade, a marca LATAM Cargo sobressaiu frente aos concorrentes de sua categoria ao receber uma menção especial pela apresentação do seu programa de compensação das emissões.



“No LATAM Cargo Group, a sustentabilidade é um pilar fundamental da operação. Este reconhecimento ao nosso programa ‘1+1: Compensar para Conservar’ é um testemunho do nosso compromisso com a implementação de iniciativas que geram um impacto positivo no setor e apoiam a proteção dos ecossistemas da América do Sul. Recebemos este reconhecimento com orgulho, já que reforça que estamos no caminho certo e esperamos que isso inspire outras empresas a se juntarem a esta iniciativa, e assim avançarmos juntos rumo à descarbonização da indústria”, afirma Cristina Oñate, VP de Sustentabilidade e Produto do LATAM Cargo Group.



Nesta edição, foram abertas 9 categorias, entre elas uma ligada a iniciativas de sustentabilidade na indústria de carga aérea e de entidades como aeroportos, companhias aéreas de carga, operadores de handling, agências de carga, entre outros. Entre os candidatos, foram selecionados quatro finalistas para cada uma. O LATAM Cargo Group destacou-se como a única companhia aérea de carga sul-americana entre eles, recebendo uma menção especial na categoria “Air Cargo Environment Award”.



‌



Em 2021, o LATAM Airlines Group lançou sua estratégia de sustentabilidade, já com a inclusão de seu programa de compensação de emissões, sendo o primeiro grupo de companhias aéreas a criar esta metodologia colaborativa de compensação, em que convida seus clientes corporativos e de cargas a compensar 50% das suas emissões, enquanto a LATAM compensa os outros 50% em projetos de conservação na América do Sul.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.