LATAM celebra histórias de diversidade no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+ Aérea compartilha Histórias de Orgulho inspiradoras de funcionários em suas redes sociais

LATAM: Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+ Divulgação LATAM Airlines

No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, a LATAM compartilha Histórias de Orgulho inspiradoras de funcionários em suas redes sociais, valorizando a diversidade no contexto da identidade de gênero e orientação sexual.

“Trabalhamos para aumentar a inclusão na companhia, com ações que promovam espaços seguros para que nossos colaboradores manifestem sua diversidade de forma orgulhosa, a exemplo de rodas de conversa em que as pessoas podem contar suas histórias e vivências nesse contexto, de forma a inspirar os colegas, gerando pertencimento e incentivando um ambiente cada vez mais respeitoso”, comenta Rubia Malagrino, Coordenadora Sênior de Desenvolvimento Organizacional da LATAM.

A história de orgulho de Leticia Baroni - Agente de Aeroporto

Desde cedo, Leticia sabia que era diferente do que esperavam dela. Apesar dos desafios, foi a resiliência e a coragem que a levaram a superar todos os obstáculos. “Não tem nada mais precioso que a liberdade de poder ser quem você é”, afirma Leticia. Hoje, ela é um exemplo de superação e orgulho.

A história de orgulho de Adriano Brustolin - Consultor de Recursos Humanos

Adriano Brustolin, natural de São Paulo, também enfrentou preconceitos e desafios ao longo de sua vida. Iniciou sua carreira na LATAM como agente de aeroporto e, com muita determinação, chegou ao cargo de executivo de RH. “Ser livre para celebrar quem eu sou de verdade é estar aqui hoje”, diz Adriano. Ele é uma prova viva de que é possível alcançar seus objetivos sendo quem você é.

LATAM AVANÇA EM DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Para se tornar mais diversa e inclusiva, a LATAM vem trabalhando em diversas frentes, como na capacitação para sensibilização de todos os colaboradores sobre o tema diversidade, implantação de processos seletivos inovadores e, finalmente, na definição de seus compromissos de Diversidade e Inclusão. São eles: garantir a equidade de oportunidades e mais equilíbrio na representatividade de mulheres; ter representatividade de pessoas com deficiência; ampliar a heterogeneidade em áreas profissionais para aumentar o multiculturalismo e criar mais espaços para maior diversidade social, étnica, raça/cor, educacional, etária, de gênero, etc; e desenvolver uma cultura mais global e fortalecida pelas diferenças entre os colaboradores e colaboradoras do grupo LATAM.

A LATAM realizou mais de 3 mil contratações no Brasil em 2023, em áreas como Aeroportos, Cargas, Manutenção, Tripulação, entre outras. A companhia avançou em diversidade para melhor representar a sociedade brasileira em seu quadro, ampliando significativamente a contratação de pessoas plurais, com foco em mulheres, pessoas negras, LGBTQIAPN+ e Pessoas com Deficiência (PcD). Dentre os funcionários que foram contratados na LATAM nos últimos 2 anos, a companhia alcançou um nível de representatividade de pessoas LGBTQIAPN+ que reflete as porcentagens presentes na sociedade, a exemplo o quadro de pessoas transgêneros, próximo de 2% desse volume.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.









