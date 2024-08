LATAM celebra liderança no segmento de viagens corporativas do Brasil Evento reuniu mais de 100 clientes corporativos para serem atualizados sobre o momento da companhia e fortalecerem a sua conexão com a LATAM Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/08/2024 - 15h52 (Atualizado em 27/08/2024 - 15h52 ) ‌



A LATAM celebrou, na última segunda-feira (26/8), a sua liderança no segmento de viagens corporativas em um encontro realizado em São Paulo (SP) com empresas parceiras que mais emitem passagens aéreas com a companhia. O encontro reuniu mais de 100 clientes para fortalecer a relação e atualizar sobre o momento positivo da companhia e suas principais conquistas nos últimos anos. A LATAM, vale lembrar, retomou em 2023 a sua liderança no segmento de viagens corporativas no Brasil e encerrou o primeiro semestre de 2024 em primeiro lugar do ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) tanto em receita quanto em passageiros transportados.

Para Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, o evento tem grande valor para estabelecer relações cada vez mais próximas e sólidas com os principais players do segmento corporativo. “Mostramos para nossos principais parceiros que grande parte dos investimentos realizados pela LATAM nos últimos anos tiveram o objetivo de oferecer uma experiência positiva ao nosso cliente corporativo. Hoje, a LATAM é líder no Brasil quando falamos de pontualidade de operações, além de ser a única no país a contar com uma cabine como a Premium Economy, que oferece mais conforto e comodidade ao passageiro também nos voos domésticos”, explica a executiva.

O evento foi realizado no espaço Pérgola, no bairro do Brooklin, com as lideranças do time de Vendas da LATAM Brasil, e contou também com convidados externos, como executivos da Delta Air Lines. Na ocasião, também foram sorteadas aos convidados passagens aéreas de ida e volta para os Estados Unidos, com direito a acompanhante.

LIDERANÇA DA LATAM NO MERCADO DE VIAGENS CORPORATIVAS DO BRASIL

‌



A LATAM foi apontada como a companhia aérea líder em viagens corporativas do Brasil no primeiro semestre de 2024. O levantamento da Abracorp mostra que a companhia obteve 38% de participação em receita e 34,7% do número de passageiros transportados no mercado corporativo brasileiro no período. O resultado é mais uma confirmação do bom momento da empresa no Brasil. No mesmo período, a LATAM conquistou novamente a liderança no mercado brasileiro de passagens aéreas, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), status que mantém continuamente desde 2021.

COMO A LATAM SE TORNOU LÍDER DO MERCADO CORPORATIVO BRASILEIRO

‌



INVESTIMENTO EM EFICIÊNCIA OPERACIONAL: A LATAM tem planejado estrategicamente a sua malha aérea, programado escalas inteligentes da tripulação e otimizado a operação da sua frota para registrar o menor impacto possível nos aeroportos em casos de eventos meteorológicos adversos massivos. As medidas também incluem a alocação de aeronaves backup nos seus principais hubs (centros de conexão), e a adoção de um processo 100% digital para o cliente administrar as suas reservas, remarcações e passagens com rapidez e segurança. Como efeito, a LATAM é atualmente a segunda companhia aérea mais pontual do mundo, de acordo com o ranking OAG (Official Airline Guide) para 2023.

INVESTIMENTO EM CONECTIVIDADE: A LATAM é a companhia aérea que mais investe na ampliação de voos domésticos e internacionais no mercado aéreo brasileiro. Depois da pandemia de Covid-19, a companhia abriu pelo menos 8 novos destinos no Brasil, alcançando a maior malha aérea da sua história no País: 53 destinos. Nas viagens internacionais, a LATAM é a companhia aérea que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior. Como consequência, tem a maior participação de mercado da aviação brasileira (tanto no doméstico como no internacional) desde 2021, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).

‌



INVESTIMENTO EM PRODUTO: A LATAM tem investido fortemente para melhorar a experiência dos seus clientes, principalmente para reconhecer os seus passageiros mais frequentes. É por isso que em 2024 conseguiu levar o Wi-Fi para 100% de suas aeronaves de voos nacionais no Brasil com pacotes de mensagens gratuitas a todos os passageiros cadastrados no LATAM Pass, criou um cardápio para voos internacionais que valoriza o talento de jovens chefs brasileiras, e continua reconhecendo seguidamente a fidelidade de seus clientes com novos benefícios do programa LATAM Pass. A LATAM é atualmente a única companhia a oferecer uma cabine Premium Economy nos seus voos domésticos, permitindo mais privacidade e comodidade para o cliente. Isso porque essa cabine conta com assentos ergonômicos, encostos de cabeça ajustáveis, amplo espaço para as pernas (entre 10 e 15 centímetros a mais entre os assentos), encostos com reclino adicional de até 9 centímetros, serviço de bordo diferenciado e compartimento exclusivo para bagagens de mão.

