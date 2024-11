LATAM chega à Festuris 2024 projetando superar o número de voos pré-enchentes no Rio Grande do Sul Companhia terá 180 voos semanais no estado a partir de fevereiro de 2025, ultrapassando a marca de 175 voos semanais operados antes do fechamento do Aeroporto Salgado Filho Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/11/2024 - 12h25 (Atualizado em 09/11/2024 - 12h25 ) twitter

LATAM e Delta: Festuris 2024, em Gramado (RS) Divulgação LATAM

A LATAM chega ao Festuris 2024, realizado em Gramado (RS), para celebrar a retomada de 43% dos seus voos no Rio Grande do Sul e já projetando superar o volume de operações que tinha antes do fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Isso porque, a partir de fevereiro de 2025, a companhia terá 180 voos semanais no estado, ultrapassando a marca de 175 voos semanais operados em abril de 2024.

O crescimento será possível graças à retomada gradual dos voos da capital gaúcha para Brasília, São Paulo (aeroportos de Congonhas e Guarulhos), Curitiba e Rio de Janeiro (aeroporto do Galeão), Santiago (Chile) e Lima (Peru). Em janeiro de 2025, aliás, a LATAM será a primeira empresa aérea a voltar a operar voos internacionais em Porto Alegre.

“Chegamos com esse espírito de reconstrução ao Festuris 2024 em Gramado, esse polo tão importante para o turismo do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, a LATAM é um dos motores do desenvolvimento da economia gaúcha e seguirá ao lado de todos os parceiros do estado na recuperação das suas viagens nacionais e internacionais, comenta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

A LATAM transportou 180 mil passageiros no Rio Grande do Sul no mês de outubro e prevê que esse volume seja ampliado para 210 mil passageiros a partir de fevereiro de 2025. A expectativa de passageiros da LATAM no estado para fevereiro de 2025 equivale a 102% dos 205 mil transportados pela companhia em abril de 2024, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

‌



LATAM E DELTA JUNTAS NA 36ª EDIÇÃO DO FESTURIS

Considerada uma das maiores feiras de negócios de turismo da América Latina, a 36ª edição do Festuris será a segunda em que LATAM e Delta Air Lines se apresentam em estande conjunto desde a aprovação em 2022 da sua Joint Venture, acordo que tem como objetivo oferecer aos passageiros a melhor conectividade entre América do Sul, Estados Unidos e Canadá.

‌



O estande instalado no Centro de Feiras e Eventos Serra Park de Gramado (RS) possui mensagens gráficas da LATAM e Delta Air Lines, reforçando as opções de conectividade internacional para os passageiros das duas companhias, além de um espaço propício para estreitar relacionamentos e gerar novos negócios com importantes clientes do turismo.

A RETOMADA DA LATAM NO RIO GRANDE DO SUL

‌



A LATAM segue adicionando frequências gradualmente nas rotas operadas no Aeroporto Salgado Filho, ligando Porto Alegre aos principais aeroportos e hubs (centros de conexão) atendidos pela companhia no Brasil.

LATAM E A RECONSTRUÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL

Em 27 de maio, a LATAM se tornou a primeira companhia aérea a operar voos comerciais de passageiros na Base Aérea de Canoas. O marco refletiu os esforços da companhia para manter Porto Alegre e região metropolitana conectadas ao restante do Brasil após as enchentes na região.

Nesse período, a companhia operou uma malha aérea emergencial em suporte ao estado, redirecionando os voos para os aeroportos de Caxias do Sul (RS), Passo Fundo (RS), Florianópolis (SC), Jaguaruna (SC), Navegantes (SC), Chapecó (SC), Joinville (SC), Curitiba (PR) e Foz do Iguaçu (PR), além de ter iniciado operações inéditas na Base Aérea de Canoas (RS) e no aeroporto de Pelotas (RS).

Na frente de solidariedade, o programa Avião Solidário da LATAM transportou gratuitamente para o Rio Grande do Sul 207 toneladas de doações (alimentos, itens de higiene pessoal, água, roupas, cobertores, tendas, abrigos e demais itens de primeira necessidade) e 130 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários, socorristas e militares) desde 4 de maio de 2024.

Adicionalmente, a LATAM também atuou no transporte gratuito de doações coletadas pelos seus parceiros no Brasil: Movimento União BR, CVC, Governo do Estado de Santa Catarina e Fraport.

Com mais de 13 anos, o programa Avião Solidário da LATAM, em conjunto com instituições parceiras, já realizou no Brasil o transporte gratuito de mais de 4,6 mil animais e 868 toneladas de carga para ajuda humanitária, incluindo 282 milhões de vacinas contra a COVID-19 para todos os estados brasileiros.

