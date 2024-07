LATAM começa em julho a transportar cargas em Vitória da Conquista com previsão de 600 toneladas por ano Companhia investe ainda em novo Terminal de Cargas (TECA) com 265m² para operações de manuseio e preparação de cargas aéreas

Aeroporto de Vitória da Conquista será o quarto a contar com operações cargueiras da LATAM Divulgação LATAM Airlines

A LATAM Cargo Brasil está prestes a dar início a mais um investimento no Nordeste. A partir de 15 de julho, o aeroporto de Vitória da Conquista será o quarto a contar com operações cargueiras da empresa na Bahia, depois de Salvador, Ilhéus e Porto Seguro. A companhia também investe em novo Terminal de Cargas (TECA), que conta com 265m² para operações de manuseio e preparação de cargas aéreas. Os embarques serão realizados no compartimento inferior das aeronaves que operam voos de passageiros e a previsão é que sejam transportadas 600 toneladas de cargas de/para a localidade ao ano.

“Vitória da Conquista é um dos municípios baianos que mais crescem no interior do Nordeste e vem atraindo diversas indústrias e grandes grupos. A nossa operação de passageiros na localidade teve início há menos de três anos e desde então já tínhamos o desejo de torná-lo um destino também para o transporte de cargas. O novo investimento em transporte cargueiro na localidade deve impulsionar os embarques de confecções e perecíveis”, afirma Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo Brasil.

A nova operação de cargas da LATAM em Vitória da Conquista será realizada diariamente no compartimento cargueiro inferior das aeronaves Airbus A319 e A320, que são utilizados nos voos de/para São Paulo/Guarulhos.

Atualmente, a LATAM Cargo responde por 20% do mercado de cargas aéreas da Bahia em voos domésticos, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Somente em 2023, foram mais de 6 mil toneladas de cargas movimentadas pela LATAM na localidade em voos domésticos.

INVESTIMENTOS DA LATAM NO NORTE E NORDESTE

As Regiões Norte e Nordeste são importantes mercados de importação e exportação de cargas no Brasil. Em 4 de abril deste ano, a LATAM Cargo inaugurou a nova rota cargueira Guarulhos-Belém-Manaus, que duplicou a sua capacidade na capital paraense. Já em 9 de maio, foi inaugurada a operação doméstica do voo semanal cargueiro Guarulhos-Recife-Manaus, que aumentou a capacidade (medida em ATK, sigla em inglês para Tonelada-Quilômetros Oferecidos) da companhia na capital pernambucana em 62,5% na comparação com abril.

Além de contar com toda a frota e malha aérea da LATAM, a LATAM Cargo voa atualmente para 166 destinos em 33 países, sendo 18 deles exclusivos para cargas. Especificamente no Brasil, atende 50 destinos e conecta o País com outros 19 no exterior. Em todo o mundo, as afiliadas de carga do grupo LATAM contam com uma frota de 20 aeronaves cargueiras dos modelos Boeing 767-300F e Boeing 767-300BCF.

Em 2024, vale destacar, a operação brasileira da LATAM deve crescer de 7% a 9% em ASK (Assentos-Quilômetros Oferecidos), o que também reflete no aumento da capacidade para o transporte de cargas nos compartimentos inferiores das aeronaves de passageiros que voam no mercado doméstico.

Por fim, vale reforçar que a LATAM Cargo acaba de apresentar ao mercado o seu novo portfólio de produtos para voos domésticos no País. Com quatro novos serviços e a possibilidade de combinação com cuidados específicos, a companhia passa a oferecer a partir de agora mais opções e uma melhor experiência aos seus clientes

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.