LATAM completa 150 aeronaves em sua frota brasileira

LATAM Brasil: 150 aeronaves em sua frota Divulgação LATAM Airlines

LATAM acaba de receber a 150ª aeronave de sua frota brasileira. Esta é a décima quarta aeronave A321 da frota Brasil e sétima aeronave entregue em 2024 no País, reforçando o seu compromisso de ampliar o acesso à aviação. Em 2023, 15 dos 17 novos aviões recebidos direto de fábrica pelo grupo LATAM foram direcionados para a sua operação brasileira, que em 2024 deve crescer de 8% a 10%.

“Mais aviões significam mais assentos. Nossa expectativa para adicionar novas aeronaves à frota este ano era grande, pois, assim, permitiremos que mais pessoas tenham acesso ao transporte aéreo neste País. A frota da LATAM hoje é a mais nova e mais moderna do Brasil, contando com as mais avançadas tecnologias em segurança, eficiência e conforto”, afirma Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.

A nova aeronave é um Airbus A321neo (capacidade para 224 passageiros), que possui 20% mais eficiência no uso de combustível que os modelos anteriores, emite 20% menos de CO2 e produz 50% menos ruído. É equipado com itens da nova cabine Airspace da Airbus, com área de boas-vindas mais moderna, iluminação adaptável, uma cabine mais silenciosa desenvolvida até hoje, novos compartimentos superiores de bagagem de mão que oferecem um espaço 60% maior, banheiros mais acessíveis para pessoas com deficiência, recursos touchless e superfícies antimicrobianas. No decorrer do ano, a companhia espera receber mais seis aeronaves do modelo A320neo para integrar sua frota no Brasil.

Os 15 novos aviões recebidos pela LATAM Brasil ao longo de 2023 correspondem aos seus 7 primeiros Airbus A321neo e a 8 novos A320neo. Neste ano, a LATAM recebeu mais 7 A321neo no Brasil. Agora, a frota da empresa no Brasil soma 150 aeronaves com idade média de 10,5 anos, e a LATAM é a companhia aérea com a maior quantidade de A321neo em operação no País.

LATAM recebe a 150ª aeronave de sua frota no Brasil: um A321neo. A companhia tem a maior frota do modelo no Brasil. (crédito: Divulgação LATAM)

O CRESCIMENTO DA LATAM

Mais eficiente e competitiva, a LATAM opera atualmente a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para mais de 50 aeroportos em território nacional. Na prática, lidera a aviação brasileira desde 2021 (em RPK), segundo a ANAC. O índice calculado pela ANAC considera a quantidade de passageiros por quilômetro transportados pela empresa sobre o volume de passageiros por quilômetro transportados por todas as companhias aéreas que operam no País.

Somente em 2023, quando transportou 33 milhões de passageiros domésticos no Brasil, a LATAM viu crescer em 8% a sua operação em todo o território nacional, na comparação com 2022. O avanço tem uma razão: no último ano, 15 dos 17 novos aviões recebidos direto de fábrica pelo grupo LATAM foram direcionados para a sua operação brasileira.

Em 2024, a LATAM prevê a chegada de mais aviões e um novo crescimento de 8% a 10% na sua operação doméstica no Brasil, na comparação com 2023. Na prática, serão adicionados no País mais de 3 milhões de assentos da companhia no ano.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.









