LATAM conquista Effie Awards Latin America 2024 com case que celebra orgulho do Brasil Estratégia que aproxima a marca dos brasileiros com conteúdo local foi reconhecida por uma das principais premiações de marketing e comunicação da América Latina 25/10/2024 - 17h07

LATAM: Effie Awards Latin America 2024 Divulgação

A LATAM acaba de conquistar o troféu de bronze em uma das principais premiações de marketing e comunicação da América Latina, o Effie Awards Latin America 2024 na categoria Éxito Sostenido, que valoriza o trabalho de constância e consistência da marca. A companhia foi um dos destaques entre mais de 150 outros cases com sua estratégia de marca que celebra o orgulho do Brasil e propõe uma abordagem cada vez mais próxima dos brasileiros com conteúdo local e presença nos espaços mais valorizados do País. O anúncio foi feito durante jantar e cerimônia na última quinta-feira (24/10) com grandes nomes da publicidade da América Latina em Cartagena, na Colômbia.

A conquista do Effie de bronze certifica os investimentos da LATAM para reforçar cada vez mais sua posição como companhia aérea que mais conecta o brasileiro com o Brasil e com o mundo. Desde 2022, quando lançou sua assinatura de marca “Sem Fronteiras” idealizada em parceria com a Graphene by IPG, estrutura que atende exclusivamente a LATAM e que no Brasil inclui as agências WMcCann e MRM Brasil, a companhia ampliou suas ações para aproximar sua marca do consumidor de forma mais humana e brasileira, reforçar seu novo momento e compromisso com a sociedade com foco no empoderamento de seus clientes.

De lá para cá, a LATAM fez uma série de investimentos para reforçar sua brasilidade em espaços valorizados pelos brasileiros, como no futebol, na gastronomia, em reality shows, festivais, nas ruas, nas redes sociais e na cultura. “Inserimos a LATAM em espaços tipicamente brasileiros porque queremos fazer parte da conversa cotidiana da população. Entendemos que o papel da LATAM vai muito além de transportar pessoas de um ponto para outro, precisamos estar próximos, desafiar, convidar e estar ao lado dos brasileiros na vivência de um mundo Sem Fronteiras, cuidando sempre para que os sonhos cheguem ao seu destino”, explica Mariana Karrer, gerente de Marketing da LATAM Brasil.

Líder do mercado aéreo brasileiro doméstico e internacional segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), a LATAM tem se mostrado cada vez mais próxima dos brasileiros. Para isto, a companhia trouxe a jogadora Marta Silva para ser sua embaixadora global de diversidade e inclusão em 2021, investiu para ter sua marca em festivais de música badalados no País, como o Rock in Rio Brasil, The Town e o Primavera Sound São Paulo, esteve no futebol feminino como patrocinadora oficial das transmissões dos jogos da Seleção Brasileira na CazéTV, promoveu chefs mulheres de diferentes regiões do País para assinar o prato principal do cardápio de voos internacionais que decolam do Brasil com o programa Sabor à Brasileira, embarcou oficialmente no Big Brother Brasil em 2023 patrocinando uma prova, e em 2024 como patrocinadora com a cota “Brother”, adotou a linguagem popular de comércios de rua em parceria com o artista e criador de conteúdo Filipe Grimaldi para divulgar suas promoções da Black Friday 2023, transportou passageiros para eventos icônicos, como a Farofa da GKay, entre outras ações. “São iniciativas que ampliaram a identidade da LATAM como marca brasileira de forma leve e empática, geraram conversas de diferentes comunidades em torno da nossa marca e ampliaram significativamente nossos índices de saúde de marca, como First Choice, Market Share, Awareness e Closeness”, finaliza Mariana.

