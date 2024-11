LATAM cria 2,3 mil voos extras para atender crescimento de 8% no volume de passageiros na alta temporada de fim de ano no Brasil Planejamento para os meses de dezembro e janeiro visa atender ao crescimento esperado nos aeroportos em relação à alta temporada de 2023-2024 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 15/10/2024 - 18h47 (Atualizado em 15/10/2024 - 18h47 ) twitter

Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador são os destinos brasileiros que devem receber mais turistas em voos da LATAM nesta alta temporada William Alves

A LATAM vai operar no Brasil 2,3 mil voos extras domésticos e internacionais durante a alta temporada de verão entre 1º de dezembro de 2024 e 31 de janeiro de 2025. O incremento de voos com relação ao mesmo período do ano passado ano foi planejado para atender aproximadamente 7,9 milhões de passageiros que a companhia espera transportar na alta temporada 2024-2025, um volume que será 8% maior do que na alta temporada 2032-2024. Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, cujo aeroporto será reaberto na última semana de outubro, e Curitiba são os destinos brasileiros que devem receber mais turistas em voos da LATAM na alta temporada.

“Mais pessoas vão usar o avião para encurtar distâncias nesta época de reencontros e festas. Por isso, planejamos a nossa malha aérea com cuidado para oferecer a melhor conectividade e já reforçamos o nosso atendimento para que mais de 7 milhões de brasileiros e estrangeiros com viagem marcada conosco neste fim de ano possam voar com agilidade e tranquilidade”, aponta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

Os incrementos da LATAM têm como foco 51,5 mil partidas domésticas em São Paulo (aeroportos de Guarulhos e Congonhas), Rio de Janeiro (aeroportos de Santos Dumont e Galeão), Brasília e Salvador, além de 6,4 mil partidas internacionais entre Brasil e países como Argentina, Chile e Portugal. Ao todo, a companhia terá no Brasil 1,7 mil voos a mais nos meses de dezembro e janeiro em comparação com o volume de outubro e novembro.

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DA CONECTIVIDADE DA LATAM

‌



Mais eficiente e competitiva, a LATAM é a única companhia aérea que conecta 90 aeroportos no exterior com o Brasil em voos próprios. Somente em 2023, inaugurou as rotas Lima-Brasília, Santiago-Porto Alegre, Los Angeles~São Paulo, Joanesburgo-São Paulo, Santiago-Belo Horizonte e Santiago-Florianópolis. Também começou a voar para o Brasil a partir de Melbourne (via Santiago) e a partir de Caracas, Havana e Atlanta (todos via Lima).

Líder do setor aéreo doméstico e internacional desde 2021, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), a LATAM transporta no Brasil uma média de 30 milhões de passageiros em voos domésticos e 3 milhões em voos internacionais. São cerca de 700 voos por dia no mercado brasileiro, sendo 650 domésticos e 50 internacionais.

‌



Nas operações nacionais, a companhia voa atualmente para seu recorde de mais de 50 destinos no Brasil e ampliou em 2023 o seu acordo de codeshare com a Voepass para viabilizar e oferecer em latam.com passagens aéreas para pelo menos mais 16 destinos regionais no País e seis novas rotas no Nordeste .

Sobre o Grupo LATAM

‌



A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.



O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.



LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

