LATAM e Delta celebram em evento o crescimento de mais de 100% no volume de passageiros Brasil-EUA Destinos e resultados conjuntos das companhias serão apresentados na 20ª edição do LACTE 2025, um dos maiores eventos de viagens corporativas da América Latina Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/02/2025 - 11h03 (Atualizado em 24/02/2025 - 11h03 )

Ricardo Oliveira, Gerente de Vendas Regional Brasil da Delta Air Lines, e Aline Mafra, Diretora de Vendas e Marketing da LATAM Airlines Brasil Divulgação LATAM

LATAM e Delta Air Lines estão juntas no LACTE 2025 (https://alagev.org/lacte20/) para celebrar os resultados alcançados no segundo ano da sua Joint Venture, sobretudo o crescimento de mais de 100% no volume de passageiros Brasil-EUA. O balanço dos novos voos, do número de passageiros transportados e da liderança global em pontualidade será apresentado pelas companhias na 20ª edição de um dos maiores eventos de viagens corporativas da América Latina, realizado pela ALAGEV (Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas) em São Paulo, nos dias 24 e 25 de fevereiro.

Na abertura do LACTE, às 10h30, Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, e Ricardo de Oliveira, gerente regional de Vendas da Delta Air Lines no Brasil, vão abordar a JV no Palco Principal e abrir a palestra de Dado Schneider, mestre e doutor em Comunicação, sobre o tema “Pensando ética com contexto”.

No dia seguinte, no encerramento do LACTE, Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil, participará do painel com CEOs sobre as perspectivas e tendências para a América Latina no setor de eventos e viagens corporativas. A participação de Jerome será na terça-feira (25), às 17h.

‌



“Queremos reforçar no LACTE que a LATAM é a grande parceira da Delta no Brasil e na América do Sul. Além da complementaridade, o foco estratégico, e o cuidado em oferecer uma excelente experiência ao cliente e os números da nossa operação conjunta comprovam a potência dessa união em conectividade e oferta”, afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

“No LACTE, promoveremos nossa parceria comercial de sucesso, que conta com mais de 300 destinos entre as Américas, o que traz mais visibilidade para a Delta no Brasil e para a LATAM nos Estados Unidos, além de um crescimento percentual de três dígitos no número de passageiros transportados entre os dois países. Também destacaremos a expertise que as duas companhias têm para atender as necessidades do cliente de negócios, sempre agregando valor às suas viagens e valorizando a fidelidade que ele dispensa às nossas empresas”, comenta o Ricardo de Oliveira, gerente regional de Vendas da Delta no Brasil

‌



O balanço da Joint Venture será demonstrado em um estande interativo, em que promotoras apresentarão aos visitantes os benefícios do programa LATAM Pass, convidando-os a participar de um game valendo brindes personalizados. Com o tema “Destinadas a estarem juntas”, as companhias vão permitir uma imersão na capilaridade de suas malhas aéreas e mostrar como viram o seu número de passageiros transportados nos voos Brasil-EUA saltar de 797 mil (em 2022) para 2 milhões (em 2024), um crescimento de mais de 100%, segundo os dados da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Esses clientes viajaram nos mais de 11 mil voos operados de forma combinada nos dois anos de JV, completados em outubro passado, os quais percorreram quase 48 milhões de quilômetros, o que consolida a rede LATAM-Delta como a parceria de JV número 1 conectando as Américas do Sul e do Norte.

No decorrer desse período, as empresas aéreas lançaram conjuntamente os voos regulares Rio de Janeiro-Atlanta (operado pela Delta) e São Paulo-Los Angeles (operado pela LATAM), além da segunda frequência diária São Paulo-Atlanta e a rota sazonal entre Rio de Janeiro e Nova York-JFK, ambas da Delta. A expansão reflete o interesse e a demanda por viagens entre Brasil e América do Norte, além de destacar o papel chave que o País desempenha dentro da JV, reforçando a importância estratégica do Brasil no mercado de aviação das Américas.

‌



Além de oferecer uma rede ampla ao passageiro, Delta e LATAM também foram eficientes na operação de seus voos. As companhias figuram respectivamente em terceiro e quarto lugar em 2024 no ranking On-Time Performance (OTP) Review 2024 da consultoria Cirium, que aponta as companhias aéreas mais pontuais do mundo. O resultado oficial pode ser consultado aqui: https://www.cirium.com/thoughtcloud/most-on-time-airlines-airports-2024-revealed-cirium/.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.