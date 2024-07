LATAM é eleita "Companhia Aérea Líder da América do Sul de 2024" por experiência de viagem ao passageiro Passageiros de toda a região votaram pelo site do World Travel Awards para reconhecer a companhia pela nona vez consecutiva com o Oscar da indústria de viagens

A constante renovação de cabines, a incorporação de tecnologias em toda a experiência de viagem e a nova proposta gastronômica foram alguns dos atributos avaliados pelos passageiros para eleger a LATAM como “Companhia Aérea Líder da América do Sul de 2024″ (em inglês, South America’s Leading Airline) no World Travel Awards, também conhecido como o Oscar da indústria de viagens. Em sua 31ª edição, o prêmio reconhece a nível global e regional/internacional empresas do setor de turismo, como hotéis e acomodações, atrações turísticas e companhias aéreas/transporte por meio de votação com passageiros e profissionais que conhecem ou experimentaram produtos ou serviços. A categoria Companhia Aérea, vale ressaltar, é a maior e mais massiva do evento.

Entre os atributos que se destacaram para a seleção da LATAM pelo nono ano consecutivo estão sua plataforma de entretenimento de bordo LATAM Play, que conta com conteúdo exclusivo constantemente atualizado, como as plataformas Paramount+, Max e Disney+. No total, mais de 180 filmes, cerca de 580 episódios de séries, 1.500 músicas e conteúdos infantis e de leitura estão disponíveis para que os passageiros desfrutem durante suas viagens, com telas sensíveis ao toque em aeronaves da família Boeing e dispositivos móveis na família Airbus.

Além disso, o serviço de bordo inclui um opção de cortesia em rotas domésticas e um programa exclusivo de receitas para longas distâncias, que enfatiza o patrimônio cultural e culinário da América do Sul, com chefs mulheres representando as cozinhas regionais a bordo (no Brasil, conhecido como Sabor à Brasileira).

A LATAM também foi destaque na categoria “Marca Líder entre Companhias Aéreas da América do Sul de 2024″ (South America´s Leading Airline Brand 2024), título que também conquistou em 2020, 2021 e 2022.

“Queremos que nossos clientes nos escolham porque confiam que cuidaremos deles da melhor maneira, com o amor e a empatia de nosso time, seja em uma experiência precisa ou mesmo em uma contingência. Eles nos escolhem porque conectamos sonhos e porque queremos ser um ativo legítimo nas sociedades em que operamos”, afirma Sabrina Salgado, gerente de Estratégia de Marca e Comunicação do grupo LATAM.

A conquista dos prêmios de “Companhia Aérea Líder da América do Sul de 2024″ e “Marca Líder entre Companhias Aéreas da América do Sul de 2024″ pelo World Travel Awards se soma a outras recentes, como o reconhecimento à LATAM no Onboard Hospitality em três projetos inovadores de experiência do cliente: “Inovação em Catering do Ano”, “Melhor Sustentabilidade a Bordo” e “Melhor Entretenimento a Bordo”; e na PAX International Magazine, em que a companhia aérea recebeu o prêmio Outstanding Food Service by a Carrier for South America 2024 pelo quinto ano.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.









