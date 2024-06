LATAM é eleita pelo "Oscar da Aviação" como melhor companhia aérea da América do Sul pelo quinto ano consecutivo Título foi concedido pela 25ª edição do World Airline Awards da Skytrax por passageiros de todo o mundo com base em pesquisa de satisfação sobre as companhias aéreas

Alto contraste

A+

A-

Funcionários também foram reconhecidos como Melhor Staff de Companhia Aérea Divulgação LATAM Airlines

A LATAM acaba de ser eleita pelo quinto ano consecutivo como Melhor Companhia Aérea da América do Sul. O título foi concedido pela 25ª edição do World Airline Awards da Skytrax, também conhecido como o “Oscar da Aviação”. Passageiros de todo o mundo participam anualmente de pesquisa para conferir sua satisfação referente às companhias aéreas. Além do destaque como melhor aérea, a LATAM também teve seus funcionários reconhecidos como Melhor Staff de Companhia Aérea da América do Sul pelo terceiro ano consecutivo.

Segundo Paulo Miranda, vice-presidente de clientes do grupo LATAM, o reconhecimento impulsiona a companhia a seguir oferecendo a melhor experiência de viagem ao passageiro. “É uma grande honra para a LATAM ser reconhecida como Melhor Companhia Aérea da América do Sul pelo quinto ano consecutivo. Também estamos muito orgulhosos do nosso time, que pelo terceiro ano consecutivo conquistou a categoria de Melhor Staff Companhia Aérea da América do Sul. Esses prêmios são recebidos com grande responsabilidade por todo o grupo e nos motivam a continuar comprometidos com a experiência de cada um de nossos clientes”, destaca.

O reconhecimento à LATAM no “Oscar da Aviação” é resultado de uma série de melhorias ao passageiro implementadas nos últimos anos. Destaque para a renovação de cabines com a incorporação de novos assentos ergonômicos que melhoram o conforto ao passageiro, além da contínua atualização da plataforma de entretenimento de bordo LATAM Play com novos conteúdos, funcionalidades e títulos exclusivos de plataformas, como Paramount+, Max e Disney+.

No campo gastronômico, a companhia conta com um programa de receitas (no Brasil, chamado de Sabor à Brasileira) que valoriza o patrimônio cultural e gastronômico da América do Sul com chefs mulheres em ascensão que representam as diferentes cozinhas regionais a bordo. Essa iniciativa enriquece a experiência dos passageiros ao oferecer sabores autênticos dos diferentes países da América do Sul. Até o momento, 10 chefs já apresentaram seus pratos em voos da LATAM, sendo seis do Brasil, duas do Chile, uma do Peru e uma do Equador.

Publicidade

A companhia também tem investido na digitalização da experiência do passageiro, com tecnologias de autoatendimento dentro e fora do aeroporto, além de programas de relacionamento focados na empatia e personalização de cada interação com o passageiro.

“É impressionante ver o sucesso sustentável que a LATAM teve nos últimos anos ao ganhar os prêmios de Melhor Companhia Aérea da América do Sul pelo quinto ano consecutivo e Melhor Staff de Companhia Aérea da América do Sul por três anos consecutivos no World Airline Awards 2024. Sem dúvida alguma, esta é uma importante conquista para a comunidade LATAM, que beneficia a experiência de seus passageiros”, afirma Edward Plaisted, CEO da Skytrax.

Publicidade

Os prêmios concedidos pela Skytrax à LATAM se somam a outros recebidos pelo grupo LATAM recentemente. São eles: “Melhor Sustentabilidade a Bordo” pelo segundo ano consecutivo e “Altamente Recomendada” nas categorias “Melhor Entretenimento a Bordo” e “Inovação em Catering do Ano” no Onboard Hospitality Awards 2024; e o “Outstanding Food Service by a Carrier for South America 2024″ pelo quinto ano pela Pax International Awards.

Sobre o Grupo LATAM

Publicidade

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.