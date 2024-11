LATAM e Porta dos Fundos lançam parceria inédita para a Black Friday no Brasil Série de episódios “Conversas de Bordo” apresentada por Fábio Porchat no site da companhia ressalta as experiências e vantagens exclusivas dos clientes, com dicas de viagem e promoções especiais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/11/2024 - 16h50 (Atualizado em 14/11/2024 - 16h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fábio Porchat: Conversas de Bordo Divulgação

A LATAM Airlines se uniu ao Porta dos Fundos para uma campanha para a Black Friday no Brasil cheia de experiências para os apaixonados por viajar. Além das já tradicionais ofertas de passagens nacionais, internacionais, pacotes de viagens e produtos LATAM Pass, a campanha deste ano traz conteúdos exclusivos para o site da companhia em parceria com o hub de comédia e é assinada pela Graphene by IPG, estrutura dedicada exclusivamente ao atendimento da LATAM e que no Brasil conta com as agências WMcCann e MRM Brasil.

A parceria envolve uma série de episódios estrelados por Fábio Porchat, um amante de viagens, trazendo dicas e histórias curiosas em tom bem-humorado e descontraído. Intitulado Conversas de Bordo, Porchat entrevista diferentes perfis de viajantes enquanto voam, compartilhando contos e causos sobre o universo das viagens e destacando os diferenciais e experiências de voo com a LATAM, como as cabines Premium Business, Premium Economy e Economy, e os serviços exclusivos como o menu assinado por chefs regionais, seleção de vinhos feita por sommeliers e os conteúdos exclusivos da plataforma de entretenimento a bordo, o LATAM Play, além dos diferenciais dos benefícios das categorias elite do programa de fidelidade, o LATAM Pass.

“Para esta Black Friday, queremos ir além das ofertas e proporcionar uma experiência completa que conecta ainda mais nossos clientes com a LATAM. Ao unir nossa marca com o Porta dos Fundos e o talento do Fábio Porchat, criamos uma campanha que é informativa, divertida e sensorial, trazendo dicas e histórias que capturam essa paixão genuína que as pessoas têm por viajar e que mostra os diferenciais da experiência de voar da LATAM", afirma Mariana Karrer, head de marketing da LATAM Brasil.

Além do conteúdo divertido, a campanha também apresenta uma promoção inédita no segmento: Vire Black na Black LATAM, na qual os clientes que adquirirem viagens durante a Black Friday LATAM ganham cupons para concorrer a um ano de categoria Black no programa de fidelidade LATAM Pass, algo normalmente conquistado pelos viajantes mais frequentes e impossível de se comprar com dinheiro.

‌



‘‘Foi incrível unir nosso jeito de contar histórias com o universo de viagens da LATAM. Com o Fábio Porchat no comando de Conversas de Bordo, conseguimos criar um conteúdo de marca divertido, que apresenta os benefícios da LATAM de forma super autêntica, aproximando ainda mais o consumidor da marca" completa Kate Souza, CBO do Porta dos Fundos.

Os episódios de Conversas de Bordo começaram a ser lançados em 13 de novembro no site da LATAM, em Link. A campanha conta com uma estratégia de mídia que inclui conteúdos digitais, presença nas redes sociais tanto da LATAM como do Porta dos Fundos e do próprio Fábio Porchat, OOH, além de comunicação especial nos principais aeroportos brasileiros, com destaque para o pórtico exclusivo da LATAM na área de embarque do Aeroporto de Congonhas.

‌



Sobre o Porta dos FundosO Porta dos Fundos é o maior HUB de entretenimento de humor da América Latina, reunindo uma comunidade engajada de 40 milhões de pessoas. Mais do que um apenas um grande canal de distribuição digital, o Porta dos Fundos é uma plataforma transmídia especializada em diversos formatos de conteúdo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.