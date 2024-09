LATAM fecha parceria histórica com Pernambuco para aumentar a conectividade internacional de Recife e Fernando de Noronha ainda em 2024 Nesta terça-feira (3/9), a companhia anuncia as rotas Santiago-Recife e Guarulhos-Fernando de Noronha para levar viajantes internacionais para os atrativos e destinos pernambucanos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/09/2024 - 15h49 (Atualizado em 03/09/2024 - 15h49 ) ‌



Raquel Lyra, governadora do Estado de Pernambuco e Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil Divulgação LATAM Airlines

A LATAM Airlines Brasil acaba de firmar com o Governo do Estado de Pernambuco um acordo histórico assinado por Raquel Lyra, governadora do Estado de Pernambuco, e Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil. A parceria foi firmada hoje (3/9), no Palácio do Campo das Princesas, no Recife (PE). Nos próximos dias, a LATAM começará a vender as passagens aéreas em latam.com e demais canais para as rotas Santiago-Recife e Guarulhos-Fernando de Noronha. Ambas as operações devem ser inauguradas ainda em 2024.

“A parceria com a LATAM representa mais um passo em direção à nossa meta, de garantir a ampliação da conexão de Pernambuco com outros mercados. O acordo fortalece o nosso turismo e aquece a nossa economia, garantindo condições para que, cada vez mais, o Estado receba um número maior de visitantes”, afirma Raquel Lyra, governadora do Estado de Pernambuco.

“A LATAM está aproximando o mundo de Recife e Fernando de Noronha porque investir em Pernambuco é investir no turismo do Brasil. Esse é mais um capítulo do nosso compromisso com o crescimento da aviação brasileira. Nenhuma outra empresa aérea investiu tanto neste País nos três últimos anos “, analisa Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.

“A parceria com a LATAM reforça o nosso compromisso em expandir a conectividade aérea de Pernambuco. Com mais voos disponíveis, conseguimos atrair mais turistas e fomentar o desenvolvimento econômico e cultural do estado. Esse avanço na malha aérea representa um passo significativo para consolidar ainda mais Pernambuco como um dos principais destinos turísticos do Brasil”, afirma Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

‌



SANTIAGO-RECIFE

Em 30 de novembro (sujeito a alterações), a LATAM começará a operar a rota Santiago-Recife com 1 voo semanal a bordo de aeronaves Airbus A320neo com capacidade para 174 passageiros (162 em cabine Economy e 12 em Premium Economy). O voo Recife-Santiago terá 6h30 de duração em média e decolará às 15h15 (hora Brasil) aos sábados (sujeito a alteração). Já o voo Santiago-Recife decolará às 23h50 (hora Santiago) do mesmo dia.

‌



Na comparação com uma viagem com conexão no aeroporto de Guarulhos (São Paulo), a nova rota diminuirá em três horas o tempo médio de deslocamento entre Pernambuco e o Chile.

Além de conectar o Chile a Pernambuco, a nova rota deverá aproximar de Recife a Austrália e a Nova Zelândia, países atendidos pela LATAM por meio de conexões em seus próprios voos da Oceania que decolam e pousam diariamente na capital chilena.

‌



Ao todo, Santiago-Recife deve movimentar até 14,5 mil passageiros por ano e será a 9ª rota da LATAM entre Brasil e Chile - a companhia já voa regularmente de Santiago para São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Porto Alegre e Fortaleza (estreia em 30 de novembro).

GUARULHOS-FERNANDO DE NORONHA

Em novembro (sujeito a alterações), a LATAM começará a operar a rota Guarulhos-Fernando de Noronha com voos diários a bordo de aeronaves Airbus A319 (capacidade para 126 passageiros em cabine Economy e 12 passageiros em cabine Premium Economy). O voo terá 3h50 de duração e se trata da primeira operação da LATAM no arquipélago. Em breve, a LATAM anunciará os horários do voo.

Com potencial para movimentar 40 mil passageiros por ano, essa será a primeira operação para o arquipélago a partir do hub (centro de conexões) de São Paulo, onde a LATAM responde por 50% da operação total do aeroporto, incluindo 35% voos internacionais de/para o Brasil. Ou seja, Noronha estará mais conectada com outros países e continentes.

O INVESTIMENTO E O CRESCIMENTO DA LATAM NO BRASIL

Atualmente, a LATAM é a empresa que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 53 aeroportos em território nacional. Na operação internacional, é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior.

Como consequência, a LATAM lidera a aviação brasileira desde 2021 (market share calculado em RPK¹), segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O índice considera a quantidade de passageiros por quilômetro transportados pela empresa sobre o volume de passageiros por quilômetro transportados por todas as companhias aéreas que operam no País.

Em 2024, a LATAM já adicionou 1 milhão de assentos domésticos no Brasil e ultrapassou a marca de 150 aeronaves em sua frota no País. Ao todo, a companhia prevê para 2024 um crescimento de 8% a 10% na sua oferta doméstica de assentos no Brasil na comparação com 2023.

*RPK: sigla em inglês para Passageiros-Quilômetros Transportados