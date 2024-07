LATAM inaugura em Teresina novo terminal de cargas 20% maior Nova estrutura conta com mais de 560m² de área total e otimiza as operações de manuseio, preparação e armazenamento de cargas domésticas

Alto contraste

A+

A-

Novo TECA da LATAM Cargo em Teresina conta com mais de 560m² de área total Divulgação LATAM Cargo

A LATAM Cargo Brasil, afiliada de cargas do grupo LATAM, acaba de inaugurar o seu novo Terminal de Cargas (TECA) no aeroporto de Teresina (PI). Com investimento em parceria com a CCR Aeroportos, a nova estrutura possui mais de 560m² e é 20% maior do que a área anterior. Esse aumento visa otimizar as operações de manuseio, preparação e armazenamento de cargas aéreas que a empresa transporta na capital piauiense, revertendo na redução de 45 minutos o tempo médio de liberação e recepção das cargas.

Segundo Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo Brasil, “este novo terminal na região nos possibilita assegurar mais segurança, comodidade e acessibilidade aos nossos clientes. Além disso, o aumento da capacidade de armazenagem da LATAM Cargo em Teresina permite uma maior otimização das nossas operações de manuseio, preparação e armazenamento de cargas, gerando mais negócios e melhor serviço aos nossos clientes.”

Atualmente, a LATAM Cargo responde por 43% do mercado de cargas aéreas de Teresina em voos domésticos, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Os transportes, especialmente de fármacos, têxteis, equipamentos eletrônicos e cargas gerais, são realizados nos compartimentos inferiores das aeronaves de passageiros da LATAM, que hoje conta com voos diretos de Teresina para Brasília (14 voos semanais), São Paulo/Guarulhos (12 voos semanais), Fortaleza (7 voos semanais) e São Luís (1 voo semanal).

“Estamos muito felizes com a inauguração do novo terminal de cargas da LATAM Cargo em Teresina. Além de ser um passo significativo para aprimorar a eficiência e a qualidade do serviço oferecido aos clientes, esta nova estrutura cria outras oportunidades para atender à crescente demanda do mercado local e consolida a parceria entre a concessionária e a companhia aérea”, afirma Lilian Françoso, Gerente de Cargas da CCR Aeroportos.

Publicidade

LATAM CARGO SEGUE INVESTINDO NO BRASIL

Em 2023, a LATAM Cargo inaugurou as rotas cargueiras internacionais Miami-São José dos Campos, Miami-Brasília e Amsterdam-Curitiba. Além disso, ampliou de dois para três voos semanais a operação da sua rota cargueira Miami-Florianópolis, inaugurada em 2020, em plena pandemia de Covid-19.

Publicidade

Já em abril de 2024, a afiliada de cargas do grupo LATAM duplicou sua capacidade na capital paraense com a inauguração da rota cargueira Guarulhos-Belém-Manaus. A empresa também ampliou de 6 para 9 voos semanais suas operações cargueiras para Manaus a partir dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, um aumento de 30% na capacidade em relação ao ano anterior. No mesmo mês, deu início a rota cargueira inédita entre Europa e Florianópolis, sendo a única companhia aérea a realizar esta rota que facilita o transporte de cargas internacionais entre Europa e Santa Catarina e abre portas para o comércio do mundo com o Brasil.

Já em maio deste ano, a LATAM Cargo inaugurou a operação doméstica do voo semanal cargueiro Guarulhos-Recife-Manaus, que aumentou a capacidade (medida em ATK, sigla em inglês para Tonelada-Quilômetros Oferecidos) da companhia na capital pernambucana em 62,5% na comparação com abril. Todas essas operações são realizadas por aeronaves cargueiras do modelo Boeing 767-300F com capacidade para embarcar mais de 50 toneladas por voo.

Além disso, a LATAM Cargo acaba de apresentar ao mercado o seu novo portfólio de produtos para voos domésticos no País. Com quatro novos serviços e a possibilidade de combinação com cuidados específicos, a companhia passa a oferecer a partir de agora mais opções e uma melhor experiência aos seus clientes que precisam transportar mercadorias dentro do País de acordo com suas necessidades.

LATAM CARGO: FLEXIBILIDADE, CONFIABILIDADE E COMPROMISSO

Além de contar com toda a frota e malha aérea da LATAM Brasil, a LATAM Cargo voa atualmente para 166 destinos em 33 países, sendo 18 deles exclusivos para cargas. Especificamente no Brasil, atende 49 destinos e conecta o País com outros 19 no exterior. Em todo o mundo, as afiliadas de carga do grupo LATAM contam com uma frota de 20 aeronaves cargueiras dos modelos Boeing 767-300F e Boeing 767-300BCF.

Em 2024, vale destacar, a operação brasileira da LATAM deve crescer de 7% a 9% em ASK (Assentos-Quilômetros Oferecidos), o que também reflete no aumento da capacidade para o transporte de cargas nos compartimentos inferiores das aeronaves de passageiros que voam no mercado doméstico.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.





Veja também United Airlines envia mapas de radar ao vivo e usa IA para manter passageiros informados durante atrasos climáticos

Veja também Congonhas foi o segundo aeroporto mais pontual do mundo em maio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.