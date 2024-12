LATAM inaugura Fortaleza-Santiago com 80% de ocupação no primeiro voo Segunda rota internacional da companhia em Fortaleza reforça expansão sustentável da sua malha aérea Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/12/2024 - 16h03 (Atualizado em 02/12/2024 - 16h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inauguração do voo Fortaleza-Santiago da LATAM Divulgação LATAM Linhas Aéreas

A LATAM inaugurou no último sábado (30/11) a rota Fortaleza-Santiago. Com 140 passageiros, o voo inaugural bateu a marca de 80% de ocupação e contou com cerimônia de corte de fita antes do embarque no Aeroporto de Fortaleza, com a presença de Yrwana Albuquerque (secretária de turismo do Ceará), Bruno Gaspar Marques (secretário executivo de planejamento e gestão interna do Ceará), Eduardo Macedo (gerente de assuntos públicos da LATAM Brasil) e Pedro Navega (gerente de aviação comercial da Fraport Brasil).

A LATAM prevê transportar até 14,5 mil passageiros por ano na sua nova operação entre Brasil e Chile, que já conta com as operações em outras 7 rotas regulares: São Paulo-Santiago, Brasília-Santiago, Rio de Janeiro-Santiago, Belo Horizonte-Santiago, Curitiba-Santiago, Florianópolis-Santiago e Porto Alegre-Santiago, que será reinaugurada em janeiro.

Com duração média de 6h20, o voo Fortaleza-Santiago é operado aos sábados e os voos de retorno Santiago-Fortaleza aos domingos. Decola às 14h45 (hora local) de Fortaleza e às 6h00 (hora local) de Santiago. Na comparação com uma viagem com conexão no aeroporto de Guarulhos (São Paulo), a nova rota diminui em três horas o tempo médio de deslocamento entre a capital cearense e o Chile. As passagens estão à venda em latam.com e demais canais.

“Além de Santiago, os passageiros partindo de Fortaleza agora podem chegar com facilidade a Auckland, Sydney, Melbourne, além de outros destinos no próprio Chile, como a Ilha de Páscoa, Calama, Punta Arenas e Puerto Montt, o que facilita o turismo dos brasileiros em nosso país vizinho e no outro lado do mundo. A nova rota representa ainda uma oportunidade para apresentar aos turistas internacionais as atrações do Nordeste brasileiro”, comenta Eduardo Macedo, gerente de Assuntos Públicos da LATAM Brasil.

‌



O aeroporto de Fortaleza é o principal hub (centro de conexões) da LATAM no Nordeste brasileiro, com voos diretos para 12 destinos domésticos no País e outro voo internacional para Miami, responsável por cerca de 60 mil passageiros transportados de janeiro a outubro deste ano.

“O voo Fortaleza-Santiago é um marco importante na conexão aérea do Ceará com o restante da América do Sul. O estado, que lidera a movimentação de passageiros em voos internacionais entre os estados das regiões Norte e Nordeste, dá mais um passo na ampliação da oferta de assentos, impulsionando o fluxo turístico e oportunizando mais desenvolvimento econômico. Agradecemos à LATAM por acreditar em nosso destino, confiantes de que nossos atrativos únicos continuarão a encantar o mundo e, a partir de agora, especialmente os chilenos”, comenta Yrwana Albuquerque, secretária do turismo do Ceará.

‌



“Seguimos trabalhando para oferecer mais opções de rotas à população do Ceará. O aeroporto está preparado para receber as companhias aéreas e os passageiros para conectar cada vez mais Fortaleza com novos destinos”, cita Pedro Navega, gerente de aviação comercial da Fraport Brasil.

LATAM É EMPRESA AÉREA QUE MAIS INVESTE NO BRASIL

‌



Atualmente, a LATAM é a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 54 aeroportos em território nacional. Na operação internacional, é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior.

Em 2024, a LATAM já adicionou no Brasil mais de 1,3 milhão de assentos domésticos e ultrapassou a marca de 150 aeronaves em sua frota nacional. Ao todo, a companhia prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos no Brasil este ano, na comparação com 2023.

Como consequência, a companhia lidera a aviação brasileira desde 2021, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Ao todo, a companhia obteve quase 39% de participação no mercado doméstico brasileiro no terceiro trimestre de 2024.

Nos voos internacionais, a LATAM terminará 2024 tendo inaugurado as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago. Segundo a ANAC, a LATAM liderou o setor aéreo internacional do Brasil no terceiro trimestre de 2024, com 23,45% de participação .

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.