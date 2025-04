LATAM inaugura rota Rio Branco-Guarulhos com 90% de ocupação e tripulantes do Acre no primeiro voo Cerimônia antes do embarque dos passageiros na capital acreana contou com representantes da companhia aérea e dos governos estadual e municipal Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/04/2025 - 16h11 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h11 ) twitter

Eduardo Macedo (esq.), Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil, junto à tripulação acreana do voo inaugural Rio Branco-Guarulhos da companhia, e autoridades presentes Divulgação LATAM

A LATAM inaugurou na segunda-feira (31/3) a rota Rio Branco-Guarulhos. O primeiro voo decolou com 90% de ocupação e foi tripulado pelos comissários acreanos Damila Moreno, Venicius Cunha e Yarllen Almeida. Antes da decolagem, ainda na recepção aos passageiros, Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil, conduziu a tradicional cerimônia de corte de fita na porta de embarque do voo ao lado de Marcelo Messias, Secretário de Turismo e Empreendedorismo do Estado do Acre; Alan Rick, senador pelo Estado e Marcus Campos, Gerente Comercial da VINCI Airports, administradora do Aeroporto Plácido de Castro.

“Renovamos nosso compromisso com o Acre e investimos para aproximar ainda mais o Norte dos demais brasileiros e do mundo. Essa nova rota vai transportar 38 mil passageiros por ano, aproximando Rio Branco de mais de 50 destinos no Brasil e mais de 20 destinos no exterior por meio de conexões em São Paulo”, projeta Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil.

“Estamos ganhando mais uma rota de voos, dessa vez um voo direto Rio Branco-São Paulo três vezes por semana e o maior beneficiado com isso é o nosso povo. Quero parabenizar a LATAM por atender a mais essa demanda do Estado. Um voo direto, de quatro horas, não só agiliza as viagens, como dá mais opções para quem quer chegar ao Acre e conhecer nossas potencialidades econômicas e turísticas, além de facilitar o ir e vir dos cidadãos acreanos para a maior cidade do país”, analisa Gladson Camelí, Governador do Estado do Acre.

‌



A comissária de bordo acreana Damila Moreno fez parte da tripulação do voo inaugural Rio Branco-São Paulo/Guarulhos da LATAM Divulgação LATAM

“Esse novo voo direto reforça o papel estratégico do Aeroporto de Rio Branco como porta de entrada e saída do Acre. É uma conquista importante para a população, que passa a contar com acesso direto a um dos principais hubs do país, com mais comodidade, agilidade e oportunidades de conexão. Seguimos comprometidos em trabalhar junto às companhias aéreas e autoridades para ampliar ainda mais essas ofertas, oferecendo uma infraestrutura mais moderna, segura e preparada para o crescimento da região”, comenta Julio Ribas, diretor-presidente da VINCI Airports no Brasil.

‌



A NOVA OPERAÇÃO DA LATAM

A nova rota Rio Branco-Guarulhos da LATAM será operada inicialmente com 3 voos por semana (às segundas, quintas e sextas), chegando a 5 voos por semana em junho (às segundas, quartas, quintas, sextas e domingos) em aeronaves Airbus A319 ou A320, com capacidade para até 174 passageiros. O voo conta com quase 4 horas de duração e decola da capital acreana às 10h00 (hora local de Rio Branco) e do aeroporto de Guarulhos às 7h05 (hora local de São Paulo). As passagens aéreas estão disponíveis em latam.com e demais canais.

‌



Além da nova rota para Guarulhos, a LATAM opera regularmente de Rio Branco para Brasília 10 voos por semana, permitindo conexões a outros 37 destinos brasileiros e 2 aeroportos no exterior por meio do seu hub de conexões na capital federal.

DAMILA: “LATAM SE PREOCUPA COM TODOS OS DETALHES”

Parte da celebração da nova rota da LATAM foi marcada pela escolha da tripulante de cabine acreana Damila Moreno, funcionária da LATAM Brasil desde 2022, junto a seus colegas também acreanos Venicius Cunha e Yarllen Almeida. Quando olha para trás, Damila relembra que chegava a percorrer trajeto de carro por 6 horas entre Assis Brasil e Rio Branco para concluir o seu curso de comissária.

“Estou muito feliz em inaugurar esta rota importante para a conectividade do nosso estado e por perceber como a LATAM se preocupa com todos os detalhes, colocando uma acreana para tripular um voo tão especial. Já cheguei a viajar para São Paulo via Peru, portanto sei como essa nova rota é importante para encurtar os caminhos para todos os acreanos”, conta Damila.

